В Грузии скончался "отец" Чижика-пыжика и сценарист "Кин-дза-дза" Резо Габриадзе

Что стало причиной смерти 84-летнего деятеля искусств, неизвестно.

В столице Грузии Тбилиси на 85-м году жизни скончался советский и грузинский режиссер, драматург и скульптор Резо Габриадзе, написавший в соавторстве с режиссером Георгием Данелия сценарии к таким легендарным фильмам последнего как "Не горюй!", "Мимино" и "Кин-дза-дза". О его смерти, причина которой не называется, сообщил грузинский канал "Рустави 2" со ссылкой на родных покойного.

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Резо Габраидзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. В 1964 году он закончил государственный университет в Тбилиси, а через 3 года – Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. В 1981 году молодой талант основал Тбилисский театр марионеток, в котором стал автором, режиссером и художником по костюмам в таких постановках как "Альфред и Виолетта" (1982), "Бриллиант маршала де Фантье" (1983), "Осень моей весны" (1986), "Дочь императора Трапезунда" (1989), "Сталинград" (1996), "Рамона" (2012).

В последнее десятилетие прошлого века он ставил спектакли за рубежом и гастролировал во Франции, Германии, Нидерландах, США, Швейцарии, Италии, Австрии и многих других странах.

За свою жизнь Резо написал более 35 сценариев, за что отмечен почетными наградами: премия Руставели, "Ника", "Триумф", "Золотая маска", Государственная премия СССР. Кроме того он был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.

Габраидзе оставил по себе след и как талантливейший скульптор. Так, именно он создал знаменитые памятники Чижику-пыжику и носу майора Ковалева в Санкт-Петербурге. Его работы выставлялись в лучших галереях мира и часть из них хранятся в частных коллекциях.

Фото: Гид по Петербургу

У покойного остались жена Елена и двое детей – Анна и Леван. Сын продолжил дело отца, став актером и режиссером. Еще будучи ребенком, он сыграл грузинского паренька в картине "Кин-дза-дза".

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