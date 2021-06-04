В Киеве от коронавируса умер знаменитый актер из сериала "Папик" Валерий Шептекита

Знаменитого актера долго никто не навещал, а когда коллеги зашли в гости — он уже был тяжело болен. Медики поместили звезду в реанимацию, но не смогли спасти.

3 июня в Киеве скончался народный артист Украины Валерий Шептекита, который недавно снялся в сериале "Папик". Печальное известие сообщило агентство "УНИАН", ссылаясь на пресс-служба "Молодого театра".

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Валерий Шептекита ушел из жизни в киевской больнице из-за осложнений после COVID-19 в возрасте 81 года. Как рассказали в театре, одинокий актер долго не приходил на работу, поэтому коллеги решили его навестить и узнали о болезни. Медики поместили народного артиста в реанимацию, где его состояние на какое-то время улучшилось, но вскоре сердце пациента перестало биться.

Валерий Шептекита родился 20 декабря 1940 года в городе Тлумач Ивано-Франковской области, в 1967 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, сыграл более 120 ролей в разных городах Украины. С 1979 году актер прошел конкурс и стал работником Молодого театра, он также сыграл более 40 ролей в кино и дублировал зарубежные фильмы.

[ + – ] Валентин Шептекита на сцене Молодого театра Фото: Молодой театр

За творческие заслуги ему присвоили звание Заслуженного артиста (2000 год), а вскоре и Народного артиста Украины (2006 год). В украинском сериале "Папик" Валерий сыграл друга Александра Меркулова по имени Леопольд Карлович.

"Мы всегда будем помнить Валерия Ивановича Шептекиту жизнерадостной и неравнодушным человеком, не представляла своей жизни без театра! Искренне сочувствуем родным и близким. Светлая память!", — написали представители театра в некрологе.

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