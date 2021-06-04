У Києві від коронавірусу помер знаменитий актор із серіалу "Папік" Валерій Шептекіта

Знаменитого актора довго ніхто не відвідував, а коли колеги зайшли в гості — він уже був тяжко хворий. Медики помістили зірку в реанімацію, але не змогли врятувати.

3 червня в Києві помер народний артист України Валерій Шептекіта, який нещодавно знявся в серіалі "Папік". Сумну звістку повідомило агентство "УНІАН", посилаючись на пресслужбу "Молодого театру".

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Валерій Шептекіта пішов із життя в київській лікарні через ускладнення після COVID-19 у віці 81 року. Як розповіли в театрі, самотній актор довго не приходив на роботу, тому колеги вирішили його відвідати і дізналися про хворобу. Медики помістили народного артиста в реанімацію, де його стан на якийсь час покращився, але незабаром серце пацієнта перестало битися.

Валерій Шептекіта народився 20 грудня 1940 року в місті Тлумач Івано-Франківської області, в 1967 році закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, зіграв більше 120 ролей в різних містах України. З 1979 році актор пройшов конкурс і став працівником Молодого театру, він також зіграв більше 40 ролей в кіно і дублював зарубіжні фільми.

[ + – ] Валентин Шептекіта на сцені Молодого театру Фото: Молодий театр

За творчі досягнення йому присвоїли звання Заслуженого артиста (2000 рік), а незабаром і Народного артиста України (2006 рік). В українському серіалі "Папік" Валерій зіграв друга Олександра Меркулова на імʼя Леопольд Карлович.

"Ми завжди будемо памʼятати Валерія Івановича Шептекіта життєрадісною і небайдужою людиною, яка не уявляла свого життя без театру! Щиро співчуваємо рідним і близьким. Світла памʼять!" — написали представники театру в некролозі.

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