Умер известный украинский актер из "Сватов" Иван Марченко (видео)

Артисту было 44 года. Последние 5 лет Иван Марченко боролся с онкологией.

В понедельник, 1 марта, умер известный актер Иван Марченко. Ему было 44 года.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, в которой работал актер.

"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", – сказано в сообщении.

Последние 5 лет актер боролся с раком костей. Болезнь отступила после долгого лечения, но потом снова вернулась.

Самую большую узнаваемость Марченко принесли социальные ролики о правилах поведения в киевском метро.

Иван Марченко родился в 1977 году. За два дня до смерти ему исполнилось 44 года.

Окончил Харьковский университет искусств им. Котляревского, актерский факультет.

Марченко служил в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве.

Известен своими ролями в таких проектах, как "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний кордон", "Совсем другая жизнь" и других.

Отметим, 25 февраля умер 72-летний российский актер Вячеслав Голоднов, который сыграл в фильме "Ворошиловский стрелок".