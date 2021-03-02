Помер відомий український актор із "Сватів" Іван Марченко (відео)

Артистові було 44 роки. Останні 5 років Іван Марченко боровся з онкологією.

У понеділок, 1 березня, помер відомий актор Іван Марченко. Йому було 44 роки.

Про це у Facebook повідомила прес-служба студії дубляжу LeDoyen Studio, в якій працював актор.

"Після тривалої запеклої боротьби зі страшною хворобою нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе буде дуже не вистачати", — сказано в повідомленні.

Останні 5 років актор боровся з раком кісток. Хвороба відступила після довгого лікування, але потім знову повернулася.

Найбільшу впізнаваність Марченку принесли соціальні ролики про правила поведінки в київському метро.

Іван Марченко народився в 1977 році. За два дні до смерті йому виповнилося 44 роки.

Закінчив Харківський університет мистецтв ім. Котляревського, акторський факультет.

Марченко служив у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки в Києві.

Відомий своїми ролями в таких проектах, як "Ментівські війни. Одеса", "Свати-6", "Повернення Мухтара", "За все тобі дякую", "Час гріхів", "Рідні люди", "Останній кордон", "Зовсім інше життя" та інших.

Зазначимо, 25 лютого помер 72-річний російський актор В'ячеслав Голоднов, який зіграв у фільмі "Ворошилівський стрілок".