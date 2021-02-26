Умер звезда фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов

Вячеслав Голоднов был ярким артистом, хорошим другом и прекрасным семьянином.

25 февраля умер 72-летний российский актер Вячеслав Голоднов, который сыграл в фильме "Ворошиловский стрелок". О смерти артиста в социальной сети "Фейсбук" сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

"Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех нас", – написал друг покойного в своем посте.

Причина смерти и дата прощания с артистом пока неизвестна.

Вячеслав Голоднов отметился эпизодической ролью любителя шахмат в фильме "Ворошиловский стрелок", он также играл в картинах "Танкисты своих не бросают" и "Шериф". Последние 16 лет своей жизни актер посвятил работе в Калужском драматическом театре, куда устроился в 2005 году. Он запомнился зрителям благодаря спектаклям «За двумя зайцами», «Если любишь — найди», «Шоу для настоящих леди».

[ + – ] Вячеслав Голоднов актер Фото: Калужский драматический театр

Звезда театра и кино родился 4 сентября 1948 года. В 1997 году Вячеслав Голоднов окончил режиссерское отделение Калужского культурно просветительного училища.

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До этого появилась информация, что в России скончался Александр Жданов, который играл в сериале "Улицы разбитых фонарей". Актер отметил в январе 70-летие и совсем немного не дожил до 45-летнего юбилея театральной карьеры.

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