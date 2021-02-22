Умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Жданов

Звезда театра и кино Александр Жданов не дожил считанные дни до профессионального юбилея.

21 февраля в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный актер Александр Жданов, который запомнился многим благодаря популярному сериалу "Улицы разбитых фонарей". О трагедии в Facebook написала пресс-служба Театра "На Литейном".

В январе коллеги поздравили Андрея Жданова с 70-летним юбилеем, а в марте он должен был отметить 45-летие театральной карьеры. Актер успел сыграть более 40 спектаклей в различных жанрах и амплуа, в том числе «Барышня-крестьянка» и «Собачье сердце». Заслуженный артист снимался в таких фильмах: "Емельян Пугачев", "Долгие версты войны", "Секретный форватер", "Последнее лето детства". Самую большую популярность ему обеспечили роли в телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".

[ + – ] Актер Александр Жданов Фото: Фейсбук Театра на Литейном

"Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой", — отмечается в некрологе.

Александр Жданов появился на свет 25 января 1951 года. В 1974 году окончил актерский класс музыкального училища при Ленинградской консерватории, а в 1976 году присоединился к труппе Театре драмы и комедии, который сейчас называется "Театром на Литейном".

[ + – ] Александр Жданов в сериале Улицы разбитых фонарей Фото: Кадр из сериала Улицы разбитых фонарей

18 февраля в Москве остановилось сердце еще одного известного российского актера — Андрея Мягкова. Причиной смерти считают острую сердечную недостаточность. Андрей Мягков завоевал широкую славу благодаря роли Жени Лукашина в культовой комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (режиссер Эльдар Рязанов), играл также в картинах "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Братья Карамазовы".

Актер открыто высказывался против решений президента РФ Владимира Путина и незаконной аннексии Крыма. Он стал одним из деятелей культуры из России, которые поставили свои подписи в документе о поддержке Украины. Позднее в 2015 году Министерство культуры Украины внесло актера в "белый список" знаменитостей, которые поддержали территориальную целостность Украины. В архивах "ТСН" сохранилась запись телефонной беседы с Андреем Мягковым, в ходе которой он публично обратился к украинским гражданам.

"Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю!" – произнес он.