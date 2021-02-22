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Помер зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Олександр Жданов

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Олександр Жданов, актор
Олександр Жданов

Зірка театру та кіно Олександр Жданов не дожив лічені дні до професійного ювілею.

21 лютого у Санкт-Петербурзі пішов з життя відомий актор Олександр Жданов, який запам'ятався багатьом завдяки популярному серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Про трагедію у Facebook написала прес-служба Театру "На Ливарному".

У січні колеги привітали Андрія Жданова з 70-річним ювілеєм, а в березні він мав відзначити 45-річчя театральної кар'єри. Актор встиг зіграти понад 40 вистав у різних жанрах і амплуа, зокрема «Панночка-селянка» і «Собаче серце». Заслужений артист знімався в таких фільмах: "Омелян Пугачов", "Довгі версти війни", "Секретний фарватер", "Останнє літо дитинства". Найбільшу популярність йому забезпечили ролі в телесеріалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Агент національної безпеки".

Актор Олександр Жданов
Актор Олександр Жданов
Фото: Фейсбук Театру на Ливарному

"Його відхід став великим горем для всього колективу, оскільки він був нашою душею, Театр «На Ливарному» світився його посмішкою", — наголошується в некролозі.

Олександр Жданов з'явився на світ 25 січня 1951 року. У 1974 році закінчив акторський клас музичного училища при Ленінградській консерваторії, а у 1976 році приєднався до трупи Театрі драми і комедії, який зараз називається "Театром на Ливарному".

Олександр Жданов, Вулиці розбитих ліхтарів
Олександр Жданов у серіалі Вулиці розбитих ліхтарів
Фото: Кадр з серіалу Вулиці розбитих ліхтарів

18 лютого у Москві зупинилося серце ще одного відомого російського актора — Андрія Мягкова. Причиною смерті вважають гостру серцеву недостатність. Андрій Мягков завоював широку славу завдяки ролі Жені Лукашина в культовій комедії "Іронія долі, або З легким паром!" (Режисер Ельдар Рязанов), грав також в картинах "Службовий роман", "Гараж", "Дні Турбіних", "Брати Карамазови".

Актор відкрито висловлювався проти рішень президента РФ Володимира Путіна і незаконної анексії Криму. Він став одним з діячів культури з Росії, які поставили свої підписи в документі про підтримку України. Пізніше у 2015 році Міністерство культури України внесло актора в "білий список" знаменитостей, які підтримали територіальну цілісність України. В архівах "ТСН" зберігся запис телефонної розмови з Андрієм Мягковим, під час він публічно звернувся до українських громадян.

"Я бажаю всім українцям, які стоять і з одного і з іншого боку, тільки миру. Для цього потрібні воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю і навіть прошу, благаю вирішити все мирним шляхом. Благаю!" — виголосив він.