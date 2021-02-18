"Я желаю украинцам только мира": как Андрей Мягков поддерживал Украину

Актер не побоялся высказаться против политики Владимира Путина в отношении Украины.

Знаменитый советский и российский актер Андрей Мягков, который скончался от сердечного приступа 18 февраля, не поддерживал оккупацию Крыма Россией и выражал поддержку украинцам.

Так, он стал одним из тех деятелей культуры, которые высказались против действий российского президента Владимира Путина на полуострове и поставили свои подписи в списке в поддержку Украины. Так еж поступили Эльдар Рязанов, Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили и многие другие, с кем Мягков снимался в разное время.

В свою очередь Министерство культуры даже внесло его в "белый список" деятелей культуры, которые поддержали территориальную целостность Украины. Это произошло в 2015 году.

В архивах "ТСН" сохранилась запись телефонного комментариях актера, где он обращается к украинцам.

"Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю!", – говорил он.

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Андрей Мягков перестал появляться на публике с 2009 года после обострившейся болезни сердца. В его творческой биографии немало известных фильмов, но всенародную любовь ему принесли роли Жени Лукашина в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" и Толи Новосельцева в "Служебном романе". Оба этих фильма снял Эльдар Рязанов.

Сам актер был не в восторге от того, что картину с его участием накануне Нового года показывали по телевизору десятки лет, и просил не превращать ее в посмешище.

Мягков умер дома в Москве, на руках у своей жены Анастасии Вознесенской, с которой прожил более 50 лет. Ему было 82 года.