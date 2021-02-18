"Я бажаю українцям тільки миру": як Андрій Мягков підтримував Україну

Актор не побоявся висловитися проти політики Володимира Путіна щодо України.

Знаменитий радянський та російський актор Андрій Мягков, який помер від серцевого нападу 18 лютого, не підтримував окупацію Криму Росією та висловлював підтримку українцям.

Так, він став одним із тих діячів культури, які висловилися проти дій російського президента Володимира Путіна на півострові та поставили свої підписи в списку на підтримку України. Так само вчинили Ельдар Рязанов, Лія Ахеджакова, Олег Басилашвілі та багато інших, із ким Мягков знімався в різний час.

Зі свого боку Міністерство культури навіть внесло його в "білий список" діячів культури, які підтримали територіальну цілісність України. Це сталося в 2015 році.

В архівах "ТСН" зберігся запис телефонного коментаря актора, де він звертається до українців.

"Я бажаю всім українцям, які стоять і з того, і з іншого боку, тільки миру. Для цього потрібні воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю і навіть прошу, благаю вирішити все мирним шляхом. Благаю!", — говорив він.

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Андрій Мягков перестав з'являтися на публіці з 2009 року після гострої хвороби серця. У його творчій біографії чимало відомих фільмів, але всенародну любов йому принесли ролі Жені Лукашина в картині "Іронія долі, або З легким паром!" і Толі Новосельцева в "Службовому романі". Обидва цих фільми зняв Ельдар Рязанов.

Власне актор був не в захваті від того, що картину з його участю напередодні Нового року показували по телевізору десятки років, і просив не перетворювати її на посміховисько.

Мягков помер удома в Москві, на руках у своєї дружини Анастасії Вознесенської, з якою прожив понад 50 років. Йому було 82 роки.