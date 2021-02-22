Умерла советская актриса, сыгравшая радистку Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Актриса Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Смерть уже подтвердили в гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

Советская и российская актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны" умерла в возрасте 74 лет. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист и телеведущий Андрей Малахов.

О причинах и обстоятельствах смерти актрисы на этот момент неизвестно. Но ее подтвердил также директор гильдии актеров Союза кинематографистов.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Она училась в школе-студии МХАТ, а уже на четвертом курсе сыграла главную роль в спектакле "Таланты и поклонники", который ставили в Московском академическом театре имени Маяковского.

Признание актриса получила после выхода на экраны фильма "Семнадцать мгновений весны", где она играла радистку Кэт.

За свою карьеру она сыграла в 20 театральных постановках, восьми спектаклях и четырех фильмах.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Жданов.

В январе коллеги поздравили Андрея Жданова с 70-летним юбилеем, а в марте он должен был отметить 45-летие театральной карьеры. Актер успел сыграть более 40 спектаклей в различных жанрах и амплуа, в том числе «Барышня-крестьянка» и «Собачье сердце». Заслуженный артист снимался в таких фильмах: "Емельян Пугачев", "Долгие версты войны", "Секретный форватер", "Последнее лето детства". Самую большую популярность ему обеспечили роли в телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности".

18 февраля в Москве остановилось сердце еще одного известного российского актера — Андрея Мягкова. Причиной смерти считают острую сердечную недостаточность. Андрей Мягков завоевал широкую славу благодаря роли Жени Лукашина в культовой комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (режиссер Эльдар Рязанов), играл также в картинах "Служебный роман", "Гараж", "Дни Турбиных", "Братья Карамазовы".