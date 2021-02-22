Померла радянська акторка, яка зіграла радистку Кет у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни"

Акторка Катерина Градова померла на 75-му році життя. Смерть вже підтвердили в гільдії акторів Союзу кінематографістів РФ.

Радянська і російська акторка Катерина Градова, відома за роллю радистки Кет у багатосерійному фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни" померла у віці 74 років. Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст і телеведучий Андрій Малахов.

Про причини та обставини смерті акторки на цей момент невідомо. Але її підтвердив також директор гільдії акторів Союзу кінематографістів.

Катерина Градова народилася 6 жовтня 1946 року в Москві. Вона вчилася в школі-студії МХАТ, а вже на четвертому курсі зіграла головну роль у виставі "Таланти і шанувальники", яку ставили в Московському академічному театрі імені Маяковського.

Визнання акторка отримала після виходу на екрани фільму "Сімнадцять миттєвостей весни", де вона грала радистку Кет.

За свою кар'єру вона зіграла в 20 театральних постановках, восьми виставах і чотирьох фільмах.

Як повідомлялося раніше, у Санкт-Петербурзі помер зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Олександр Жданов.

У січні колеги привітали Андрія Жданова із 70-річним ювілеєм, а в березні він мав відсвяткувати 45-річчя театральної кар'єри. Актор встиг зіграти понад 40 вистав у різних жанрах та амплуа, зокрема «Панночка-селянка» і «Собаче серце». Заслужений артист знімався в таких фільмах: "Омелян Пугачов", "Довгі версти війни", "Секретний фарватер", "Останнє літо дитинства". Найбільшу популярність йому принесли ролі в телесеріалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Агент національної безпеки".

18 лютого в Москві зупинилося серце ще одного відомого російського актора — Андрія Мягкова. Причиною смерті вважають гостру серцеву недостатність. Андрій Мягков завоював широку славу завдяки ролі Жені Лукашина в культовій комедії "Іронія долі, або З легким паром!" (Режисер Ельдар Рязанов), грав також у картинах "Службовий роман", "Гараж", "Дні Турбіних", "Брати Карамазови".