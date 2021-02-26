Помер зірка фільму "Ворошиловський стрілок" В'ячеслав Голоднов

В'ячеслав Голоднов був яскравим артистом, хорошим другом і прекрасним сім'янином.

25 лютого помер 72-річний російський актор В'ячеслав Голоднов, який зіграв у фільмі "Ворошиловський стрілок". Про смерть артиста в соціальній мережі "Фейсбук" повідомив його колега Ярослав Орляченко.

"Це був найяскравіший артист, майстер, вкрай енергійна людина, чудовий чоловік, батько і дідусь. Це важка втрата для всіх нас", — написав друг покійного у своєму пості.

Причина смерті та дата прощання з артистом поки невідома.

В'ячеслав Голоднов відзначився епізодичною роллю любителя шахів у фільмі "Ворошиловський стрілок", він також грав у картинах "Танкісти своїх не кидають" і "Шериф". Останні 16 років свого життя актор присвятив роботі в Калузькому драматичному театрі, куди влаштувався у 2005 році. Він запам'ятався глядачам завдяки виставам «За двома зайцями», «Якщо любиш — знайди», «Шоу для справжніх леді».

[ + – ] В'ячеслав Голоднов актор Фото: Калузький драматичний театр

Зірка театру і кіно народився 4 вересня 1948 року. У 1997 році В'ячеслав Голоднов закінчив режисерське відділення Калузького культурно культосвітнього училища.

Раніше стало відомо, що пішла з життя актриса Катерина Градова, яка зіграла радистку Кет у знаменитому радянському фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни". Про смерть 74-річної зірки повідомив російський телеведучий Андрій Малахов, сумну подія підтвердили також в гільдії акторів Союзу кінематографістів РФ. Першу велику роль Катерина Градова зіграла у виставі "Таланти та шанувальники" на сцені Московського академічного театру імені Маяковського ще на четвертому курсі школи-студії МХАТ. Всього ж артистка встигла зіграти в 8 спектаклях, 20 постановках і 4 фільмах.

До цього з'явилася інформація, що в Росії помер Олександр Жданов, який грав у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Актор відсвяткував у січні 70-річчя і зовсім трохи не дожив до 45-річного ювілею театральної кар'єри.

18 лютого в Москві помер відомий актор Андрій Мягков, причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність. Він прославився завдяки ролі Жені Лукашина в культовій комедії "Іронія долі, або З легким паром!" (Режисер Ельдар Рязанов), грав також в картинах "Службовий роман", "Гараж", "Дні Турбіних", "Брати Карамазови".