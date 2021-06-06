У Грузії помер "батько" Чижика-пижика і сценарист "Кін-дза-дза" Резо Габріадзе

Що стало причиною смерті 84-річного діяча мистецтв, невідомо.

У столиці Грузії Тбілісі на 85-му році життя помер радянський і грузинський режисер, драматург і скульптор Резо Габріадзе, який написав у співавторстві з режисером Георгієм Данелія сценарії до таких легендарним фільмів останнього як "Не горюй!", "Міміно" і "Кін-дза- дза ". Про його смерть, причина якої не називається, повідомив грузинський канал "Руставі 2" з посиланням на рідних покійного.

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Резо Габраідзе народився в Кутаїсі 29 червня 1936 року. У 1964 році він закінчив державний університет в Тбілісі, а через 3 роки – Вищі курси сценаристів і режисерів у Москві. У 1981 році молодий талант заснував Тбіліський театр маріонеток, у якому став автором, режисером і художником по костюмах у таких постановках як "Альфред і Віолетта" (1982), "Діамант маршала де Фантьє" (1983), "Осінь моєї весни" (1986 ), "Дочка імператора Трапезунду" (1989), "Сталінград" (1996), "Рамона" (2012).

В останнє десятиліття минулого століття він ставив спектаклі за кордоном і гастролював у Франції, Німеччині, Нідерландах, США, Швейцарії, Італії, Австрії та багатьох інших країнах.

За своє життя Резо написав понад 35 сценаріїв, за що відзначений почесними нагородами: премія Руставелі, "Ніка", "Тріумф", "Золота маска", Державна премія СРСР. Крім того він був кавалером ордена Мистецтв і Літератури Французької Республіки.

Габраідзе залишив по собі слід і як талановитий скульптор. Так, саме він створив знамениті пам'ятники Чижику-пижику і носу майора Ковальова в Санкт-Петербурзі. Його роботи виставлялися в кращих галереях світу, і частина з них зберігаються в приватних колекціях.

Фото: Гід Петербургом

У покійного залишилися дружина Олена і двоє дітей – Ганна і Леван. Син продовжив справу батька, ставши актором і режисером. Ще будучи дитиною, він зіграв грузинського хлопчака в картині "Кін-дза-дза".

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