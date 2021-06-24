"Виктор_Робот". Новый украинский мультробот попытается отнять лавры у ВАЛЛИ-И

На экраны страны вышел новый полнометражный украинский мультфильм с бюджетом более 30 млн гривен

В новом украинском полнометражном мультфильме рассказывается о том, что Солнечная система перенаселена, поэтому создается искусственная звезда и планетная система вокруг. Однако звезда гаснет, а ее создатель исчезает. Поэтому на нее отправляются сын изобретателя с женой и дочкой, чтобы разобраться, что произошло.

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На месте выясняется, что все роботы либо поломаны, либо "хакнуты" и работают не во благо человечества, а наоборот. Один из таких роботов – маленький Виктор, который случайно избавляется от вредоносной детали и понимает, что эта эпидемия не случайна…

О фильме Фокусу стали известны следующие факты:

1) Фильм снят полностью украинской командой – это более 200 человек.

2) Это дебют в полнометражной анимации режиссера Анатолия Лавренишина. Сценарий мультфильма написала писательница Анастасия Лавренишина, она так же автор книги-приквела "Виктор_Робот. Дневник сборщика планет".

3) Производство фильма длилось больше 3-х лет.

4) Саундтрек – композиция "Пола-ла-ла" (группа Dakh Daughters, София Байбакова, музыка – Антон Байбаков, слова – Марыся Никитюк) отмечена кинопремией "Золотая Дзыга" в номинации "Лучшая песня".

5) Мульт "Виктор_Робот" стал обладателем Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля 2020 и стал лучшим анимационным фильмом по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" 2020.

6) Бюджет ленты: 31,1 млн гривен.

Во время летних каникул этот мультфильм - отличная причина сходить в кино всей семьей.