"Віктор_Робот". У новому українському мультфільмі маленький робот рятує людство

На екрани вийшов новий повнометражний український мультфільм з бюджетом понад 30 млн гривень. Фокус розповідає, чому "Віктор_Робот" — особливий.

У новому українському повнометражному мультфільмі розповідається про те, що Сонячна система перенаселена, тому створюється штучна зірка і планетна система навколо. Однак зірка гасне, а її творець зникає. Тому на неї відправляються син винахідника з дружиною і донькою, щоб розібратися, що сталося.

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На місці з'ясовується, що всі роботи або поламані, або "хакнуті" і працюють не на благо людства, а навпаки. Один з таких роботів — маленький Віктор, який випадково позбавляється від шкідливої деталі і розуміє, що ця епідемія не випадкова...

Цікаві факти про мультфільм "Віктор_Робот"

Фільм знятий повністю українською командою — це понад 200 осіб. Це дебют в повнометражній анімації режисера Анатолія Лавренішина. Сценарій мультфільму написала письменниця Анастасія Лавренішина, вона також автор книги-приквелу "Віктор_Робот. Щоденник збирача планет". Виробництво фільму тривало більше трьох років. Саундтрек — композиція "Пола-ла-ла" (група Dakh Daughters, Софія Байбакова, музика — Антон Байбаков, слова — Марися Нікітюк) відзначена кінопремією "Золота Дзиґа" в номінації "Краща пісня". Мульт "Віктор_Робот" став володарем Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 і став кращим анімаційним фільмом за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо" 2020. Бюджет стрічки: 31,1 млн гривень. Під час літніх канікул цей мультфільм — чудова причина сходити в кіно всією родиною!