"Виктор_Робот". В новом украинском мультфильме маленький робот спасает человечество

На экраны вышел новый полнометражный украинский мультфильм с бюджетом более 30 млн гривен. Фокус рассказывает, почему "Виктор_Робот" — особенный.

В новом украинском полнометражном мультфильме рассказывается о том, что Солнечная система перенаселена, поэтому создается искусственная звезда и планетная система вокруг. Однако звезда гаснет, а ее создатель исчезает. Поэтому на нее отправляются сын изобретателя с женой и дочкой, чтобы разобраться, что произошло.

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На месте выясняется, что все роботы либо поломаны, либо "хакнуты" и работают не во благо человечества, а наоборот. Один из таких роботов – маленький Виктор, который случайно избавляется от вредоносной детали и понимает, что эта эпидемия не случайна…

Интересные факты о мультфильме "Виктор_Робот"

Фильм снят полностью украинской командой – это более 200 человек. Это дебют в полнометражной анимации режиссера Анатолия Лавренишина. Сценарий мультфильма написала писательница Анастасия Лавренишина, она также автор книги-приквела "Виктор_Робот. Дневник сборщика планет". Производство фильма длилось больше трех лет. Саундтрек – композиция "Пола-ла-ла" (группа Dakh Daughters, София Байбакова, музыка – Антон Байбаков, слова – Марыся Никитюк) отмечена кинопремией "Золотая Дзыга" в номинации "Лучшая песня". Мульт "Виктор_Робот" стал обладателем Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля 2020 и стал лучшим анимационным фильмом по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" 2020. Бюджет ленты: 31,1 млн гривен. Во время летних каникул этот мультфильм — отличная причина сходить в кино всей семьей!