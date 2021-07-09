Лауреатка "Золотого глобуса" Валери Бертинелли расплакалась после советов похудеть (видео)

Женщина эмоционально ответила комментаторам в Instagram под ее рецептами разных блюд. Со слезами на глазах она сказала, что с лишним весом борется всю жизнь.

Американская актриса и телеведущая Валери Бертинелли в пятницу, 9 июля, опубликовала в Instagram эмоциональное видео. В нем она ответила пользователям, которые критиковали ее лишний вес.

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61-летняя женщина назвала "ошибкой" то, что прочла комментарии под видео, где она выкладывала некоторые рецепты. Там пользователи указывали ей, что ей "следует похудеть".

"Видите ли, у меня нет весов или одежды, которую я пытаюсь надевать каждый день, и у меня нет зеркал, поэтому я не вижу, что со мной стало. Мне нужна была ваша подсказка, чтобы я поняла, что мне следует похудеть", — саркастически сказала она, едва сдерживая слезы..

Далее она продолжила, что эти комментаторы вовсе не помогают.

"Потому что когда вы видите кого-то, кто прибавил в весе, моя первая мысль — этот человек, очевидно, переживает некоторые вещи", — заявила ведущая.

Следует напомнить, что в этом году умер бывший муж актрисы Эдди Ван Хален от рака горла, с которым у них также есть общий ребенок — 30-летний Вольфганг.

Свое видео она закончила, сказав, что "если бы могла сбросить лишний вес, она бы это сделала". Однако отметила, что пыталась решить эту проблему все свою жизнь, но так и не смогла.

В подписи к видео женщина написала, что хотела удалить видео, поскольку неловко быть уязвимой. Однако потом передумала. На ее взгляд, миру нужно "больше доброты, терпения и изящества, потому что мы никогда не знаем, через что проходит другой человек".

"Разве мы еще не устали позорить женщин?", — спросила она.

Следует отметить, что Бертинелли за свою актерскую карьеру получили две премии "Золотой глобус". Первую — в 1981 году за роль Барбары Купер в сериале "Однажды за один раз", и вторую — в следующем году за ту же роль в этом же сериале.

Напомним, 41-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон показала впечатляющие результаты по борьбе с лишним весом на своей странице в Instagram. Только за прошлый год знаменитость сбросила 30 кг, а сейчас эта цифра стала еще больше.