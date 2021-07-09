Лауреатка "Золотого глобуса" Валері Бертінеллі розплакалася після порад схуднути (відео)

Жінка емоційно відповіла коментаторам в Instagram під її рецептами різних страв. Зі сльозами на очах вона сказала, що із зайвою вагою бореться все життя.

Американська акторка і телеведуча Валері Бертінеллі в пʼятницю, 9 липня, опублікувала в Instagram емоційне відео. У ньому вона відповіла користувачам, які критикували її зайву вагу.

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61-річна жінка назвала "помилкою" те, що прочитала коментарі під відео, де вона викладала деякі рецепти. Там користувачі вказували, що їй "варто схуднути".

"Річ у тім, у мене немає терезів або одягу, який я намагаюся одягати щодня, і в мене немає дзеркал, тому я не бачу, що зі мною стало. Мені потрібна була ваша підказка, щоб я зрозуміла, що мені варто схуднути", — саркастично сказала вона, ледь стримуючи сльози.

Далі вона продовжила, що ці коментатори зовсім не допомагають.

"Тому що коли ви бачите когось, хто додав у вазі, моя перша думка — ця людина, очевидно, переживає деякі речі", — заявила ведуча.

Слід нагадати, що цьогоріч помер колишній чоловік акторки Едді Ван Гален від раку горла, з яким у них також є спільна дитина — 30-річний Вольфганг.

Своє відео вона закінчила, сказавши, що "якби могла скинути зайву вагу, вона б це зробила". Однак зазначила, що намагалася розвʼязати цю проблему все своє життя, але так і не змогла.

У підписі до відео жінка написала, що хотіла видалити відео, оскільки ніяково бути вразливою. Однак потім передумала. На її погляд, світу потрібно "більше доброти, терпіння і витонченості, тому що ми ніколи не знаємо, через що проходить інша людина".

"Хіба ми ще не втомилися ганьбити жінок?" — запитала вона.

Варто зазначити, що Бертінеллі за свою акторську карʼєру отримали дві премії "Золотий глобус". Першу — в 1981 році за роль Барбари Купер у серіалі "Одного разу за один раз", і другу — в наступному році за ту ж роль в цьому ж серіалі.

Нагадаємо, 41-річна австралійська акторка Ребел Вілсон показала разючі результати щодо боротьби із зайвою вагою на своїй сторінці в Instagram. Тільки за минулий рік зірка скинула 30 кг, а зараз ця цифра стала ще більшою.