В сети вышел новый трейлер фильма "Дюна" (видео)

Судя по трейлеру, долгожданная премьера научно-фантастической эпопеи состоится уже в октябре. Более того, уже ведется работа над ее продолжением.

В сети появился новый трейлер фильма "Дюна" от режиссера Дени Вильнева, который переносился несколько месяцев. Как следует из видео, опубликованного на YouTube-канале HBO Max, премьера состоится 22 октября 2021 года.

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Новый трейлер научно-фантастической эпопеи демонстрирует историю "Дюны". Действие происходит в дальней межзвездной империи, представители которой благодаря веществу таинственного происхождения под названием "пряность" могут торговать и путешествовать среди звезд. Это вещество есть только на одной планете, в пустынном мире Арракис, и вокруг нее происходит немалое количество конфликтов.

В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который должен охранять и защищать это вещество.

Сама лента основывается на одноименном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта, который получил статус культового. Для экранизации картины был собран актерский состав, в который вошли Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Зендая, Джейсон Момоа, Джош Бролин и Хавьер Бардем.

Изначально планировалось, что фильм выйдет 18 декабря 2020 года, однако из-за пандемии премьеру перенесли из-за коронавируса, хотя трейлер появился достаточно

Как пишет Vogue, "Дюна" может стать следующей крупной франшизой Warner Bros. и Legendary Pictures. В разработке уже находится продолжение ленты под названием "Дюна: Сестринство" — картина, в отличие от первой части, охватило бы вторую половину оригинального романа Герберта. Но говорить о трейлере данной картины пока рано.

Напомним, в апреле прошлого года появились кадры со съемочной площадки фильма "Дюна".

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