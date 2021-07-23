У мережі вийшов новий трейлер фільму "Дюна" (відео)

Судячи з трейлеру, довгоочікувана прем'єра науково-фантастичної епопеї відбудеться вже в жовтні. Більш того, вже ведеться робота над її продовженням.

У мережі зʼявився новий трейлер фільму "Дюна" від режисера Дені Вільнева, який переносили кілька місяців. Як видно з відео, опублікованого на YouTube-каналі HBO Max, премʼєра відбудеться 22 жовтня 2021 року.

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Новий трейлер науково-фантастичної епопеї демонструє історію "Дюни". Дія відбувається в далекій міжзоряній імперії, представники якої завдяки речовині таємничого походження під назвою "пряність" можуть торгувати та подорожувати серед зірок. Ця речовина є тільки на одній планеті, у пустельному світі Арракіс, і навколо неї відбувається чимала кількість конфліктів.

У центрі сюжету опиняється син зі знатного і могутнього сімейства, який повинен охороняти та захищати цю речовину.

Сама стрічка ґрунтується на однойменному науково-фантастичному романі Френка Герберта, який отримав статус культового. Для екранізації картини був зібраний акторський склад, до якого увійшли Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Зендея, Джейсон Момоа, Джош Бролін і Хавʼєр Бардем.

Спочатку планувалося, що фільм вийде 18 грудня 2020 року, однак через пандемію премʼєру перенесли.

Як пише Vogue, "Дюна" може стати наступною великою франшизою Warner Bros. і Legendary Pictures. У розробці вже перебуває продовження стрічки під назвою "Дюна: Сестринство" — картина, на відміну від першої частини, охопила б другу половину оригінального роману Герберта. Але говорити про трейлери цього фільму поки рано.

Нагадаємо, у квітні минулого року зʼявилися кадри зі знімального майданчика фільму "Дюна".

Як повідомлялося раніше, фільми "Лука", "Тихе місце 2" і "Круелла" у виданні Variety назвали претендентами на Оскар-2022. Складаючи свій список, кіноексперти видання проаналізували першу половину кінопремʼєр 2021 року