Победоносное кино. В прокат вышла украинская драма "Пульс": фильм о спорте и преодолении

В основу фильма положена реальная история легкоатлетки из Днепра Оксаны Ботурчук, которая претендовала на олимпийскую медаль, но попала в автомобильную катастрофу. Практически ослепнув, она нашла в себе силы вернуться в большой спорт и стать чемпионкой Паралимпийских игр в Пекине в 2008 году

По настроению "Пульс" ближе всего к американскому мотивационному фильму "Рокки" (1976) с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Напомним, что по сюжету малоизвестный боксер итальянского происхождения Рокки Бальбоа продержался 15 раундов против действующего чемпиона мира, который еле побеждает его по очкам. В США после выхода фильма Рокки Бальбоа стал героем для подражания.

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Интересно, что сценарий для "Рокки" Сталлоне написал после просмотра боя Мухаммеда Али с Чаком Уэпнером в 1975 году. Последний продержался против чемпиона Али 15 раундов, так что у "Рокки", как и в "Пульсе", тоже реальная основа. Но если Чак Уэпнер за использование своей истории подавал на Сталлоне в суд, то Оксана Ботурчук в работе над "Пульсом" принимала самое активное участие. Она консультировала не только авторов сценария Ярослава Войцешека и Максима Черныша, но и актеров на съемочной площадке, чтобы точнее воспроизвести реальные тренировки профессиональных спортсменов, а также нюансы, связанные с моторикой и поведением человека, частично потерявшего зрение. Такая достоверность — залог успеха.

В картине драматургия четко поделена на три основных составляющих: авария, любовь, бег. Две из них — авария и бег — особенно круто воспринимаются на большом экране

Показана семья из Никополя: отец, мать, две дочери. Индустриальный город, живописное Каховское водохранилище. Старшая сестра Оксана — спортсменка и виолончелистка. В главной роли занята актриса Наталия Бабенко, которая за полгода до съемок начала тренироваться, чтобы войти в нужную форму. Оксана делает успехи на музыкальном поприще, но призвание видит в спорте. У нее есть парень и лютая конкурентка-завистница.

Оксана с семьей попадает в автомобильную аварию, все отделываются легкими повреждениями, а она почти полностью теряет зрение. Теперь девушка живет в мире силуэтов и очертаний. Ей невероятно тяжело найти как внутреннюю опору, так и внешнюю. С Оксаной происходят множество событий: предательство, неожиданная помощь. Мощно звучит ее реплика на стадионе: "Я вижу линии — значит, могу бежать между ними". Поражаешься рискованности девушки, граничащей с авантюрностью: когда она чувствует, что пора перескакивать на республиканский уровень, к тренеру Виталию Сорочану (Станислав Боклан), то, не колеблясь, уезжает к нему, хотя без провожатого с трудом ориентируется в пространстве.

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Волоски Боклана

У картины четко выписанный сценарий, нет тягомотины. Добротно отыграны психологические нюансы — это заслуга режиссера-дебютанта Сергея Чеботаренко. Восхитительна и работа оператора Юрия Короля, ведь половина успеха такой картины — захватывающее зрелище спортивной борьбы. Откуда только не велась съемка: со стороны блинов штанги на тренировке, с высоты во время соревнований и пробежек (дроны задействованы по полной). Множество планов как дальних, так и крупных — можно разглядеть волоски на щеках Боклана.

"Насчет волосков Боклана, — смеется на мой вопрос об этом режиссер Чеботаренко. — Тут, возможно, сказался мой обширный опыт работы в рекламе. Я привык объемно снимать. Оператор Юра Король меня даже сдерживал в этом плане".

[ + – ] СЫГРАТЬ ЧЕМПИОНКУ. Актриса Наталия Бабенко полгода тренировалась, чтобы на съемках быть в нужной физической форме [ + – ] Оксана Ботурчук Фото: Getty Images

На фестивале Flathead Lake International Cinemafest в США фильм заслуженно победил в двух номинациях: "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Это случилось в феврале 2021 года.

Три составляющих

В картине драматургия четко поделена на три основных составляющих: авария, любовь, бег. Две из них, авария и бег, особенно круто воспринимаются на большом экране. К тому, как реалистично будет снята авария, не был готов ни один зритель в зале, поэтому все невольно вжались в кресла.

Я вижу линии — значит, могу бежать между ними чемпионка Паралимпийских игр Оксана Ботурчук

Что касается бега, то эмоциональный пик этой составляющей — Летние Паралимпийские игры в Пекине 2008 года. Как признались создатели фильма, для того чтобы снять ее натуралистично, на киевский стадион "Олимпийский" пригнали сотни статистов, изображающих зрителей. Все это сняли на десятки телекамер, в том числе с дронов, а потом компьютерная графика компании Postmodern (структура FILM.UA) "перенесла" это в Китай. Об уровне этих ребят можно одно сказать: они участвовали в создании визуальных эффектов для американского сериала "Чернобыль" HBO (2019), поражающего своими масштабами.

[ + – ] НАСТАВНИК. Станислав Боклан убедительно сыграл Виталия Сорочана — тренера, поверившего в Ботурчук [ + – ] Героиня найдет свою любовь

К минусам ленты можно отнести некоторую стандартность в решении многих персонажей. Для украинских звезд, занятых в картине — Александра Кобзаря, Ахтема Сейтаблаева, Лилии Ребрик, Станислава Боклана, — эти роли вряд ли станут прорывными. Но все они сыграли своих персонажей естественно и хорошо. Дополнительное доверие к происходящему вызывает то, что большинство героев картины имеют реальных прототипов, в финале показаны их фотографии.

Важно

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Поскольку во время пресс-показа я видел и саму Оксану Ботурчук, то могу сказать, что одна из главных заслуг актрисы Наталии Бабенко, сыгравшей чемпионку, в том, что на экране ей удалось передать не только упорство своей героини, но и ее недюжинное очарование: грациозность движений, обаятельную улыбку.

Добавим, что картину усиливает удачный саундтрек. Это бодрая песня GO! рэперши alyona alyona и яркая электронная музыка Евгения Филатова, лидера поп-рок группы The Maneken. Фильм "Пульс", скорее, не о спорте, а о жизни и победе, над собой в первую очередь. В общем, теперь и у Украины есть свой экранный пример для подражания.