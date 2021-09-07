"Выбери свою реальность": создатели Матрицы показали тизер грядущей киноленты (видео)

Съемки продолжения легендарной трилогии ведутся с августа 2019 года. Над ним работают все те же сестры Вачевски.

Тизер "Матрица-4" уже доступен на тематическом сайте, на котором нужно выбрать таблетку. После этого пользователю покажут кадры грядущей новинки.

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Хотя тизер "Матрица-4" уже доступен, полноценный трейлер создатели обещают показать 9 сентября, о чем указывают в конце короткого ролика. Кинолента получила подзаголовок "Воскрешение".

Фото: скриншот

Тизер "Матрица-4" предусматривает участие Нео и Тринити, которых играют все те же актеры — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Премьера ожидается 22 декабря в украинских кинотеатрах и в сервисе НВО Мах. Его производство началось в августе 2019 года. Бюджет у киноленты 220 млн долларов.

Фото: скриншот

Отметим, что производством занимаются сестры Вачовские, как и первыми частями. Киану Ривз в одном из интервью заявил, что четвертая часть фильма будет о вдохновляющей истории любви.

Напомним, "Матрица" получит два новых фильма: один из них станет приквелом, а второй — сиквелом к оригинальной истории.

В феврале 2020 года в сети появились первые кадры со съемок новой части культовой ленты.