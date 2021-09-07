"Обери свою реальність": творці "Матриці" показали тизер майбутньої кінострічки (відео)

Зйомки продовження легендарної трилогії ведуться з серпня 2019 року. Над ним працюють все ті ж сестри Вачовскі.

Тизер "Матриця-4" вже доступний на тематичному сайті, на якому потрібно вибрати таблетку. Після цього користувачеві покажуть кадри майбутньої новинки.

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Хоча тизер "Матриці-4" вже доступний, повноцінний трейлер творці обіцяють показати 9 вересня, про що вказують у кінці короткого ролика. Кінострічка отримала підзаголовок "Воскресіння".

Фото: скриншот

Тизер "Матриця-4" передбачає участь Нео і Трініті, яких грають все ті ж актори — Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

Прем'єра очікується 22 грудня в українських кінотеатрах і в сервісі НВО Мах. Його виробництво почалося в серпні 2019 року. Бюджет у кінострічки 220 млн доларів.

Фото: скриншот

Відзначимо, що виробництвом займаються сестри Вачовскі, як і першими частинами. Кіану Рівз в одному з інтерв'ю заявив, що четверта частина фільму буде про історію кохання, яке надихає.

Нагадаємо, "Матриця" отримає два нових фільми: один із них стане приквелом, а другий — сиквелом до оригінальної історії.

У лютому 2020 року в мережі з'явилися перші кадри зі зйомок нової частини культової стрічки.