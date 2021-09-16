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Культура 30 лет Независимости Украины

Парад лауреатов. Самые интересные имена и события Форума издателей во Львове

Галина Ковальчук
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форум издателей во Львове
Фото: Bookforum.ua | 15–19 сентября во Львове проходит 28 BookForum, или Форум издателей

В этом году Львовский форум издателей собирает именитых гостей и анализирует литературный опыт за 30 лет украинской независимости. Фокус рассказывает о наиболее титулованных и интересных гостях Форума издателей.

15–19 сентября во Львове проходит 28 BookForum, или Форум издателей, который за последние годы претерпел немало изменений. Изначально это была книжная выставка-ярмарка, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие полностью ушло в онлайн, отказавшись от ярмарочной части программы. В 2021-м будет гибридный формат — встречи с писателями, дискуссии будут онлайн и офлайн в нескольких локациях Львова. Также возвращается ярмарка на территории Дворца искусств, где издательства представляют две тысячи книжных новинок.

Фокусная тема мероприятия — "Игра во взросление: как мы растем независимыми" — приурочена к 30-летию независимости Украины. Поэтому в ее рамках отечественные интеллектуалы рефлексируют о том, какими были эти 30 лет для книжного рынка и литературного процесса. В частности, на форуме покажут видеопроект "10 из 10: попытка канона", где обсудят десятку наиболее резонансных произведений современных украинских писателей и то, как они повлияли на наше общество. Это, в частности, "Интернат" Сергея Жадана, "Полевые исследования украинского секса" Оксаны Забужко, "Культ" Любко Дереша и др. Помимо первых лиц украинской литературной сцены в форуме участвуют 25 иностранных писателей из 21 страны мира.

Ольга Токарчук: нобелевский лауреат на Форуме издателей

Мероприятие: разговор с Ольгой Токарчук

Время: 18 сентября, 15:30–16:15

Формат: онлайн

нобелевский лауреат писательница Ольга Токарчук
Ольга Токарчук
Фото: Getty Images

Почетной гостьей форума станет Ольга Токарчук, польская писательница, лауреатка Нобелевской премии по литературе 2018 года. На нашем книжном рынке к Токарчук относятся с трепетом и активно издают, поскольку она имеет украинские корни. В частности, издавались романы "Бегуны" и "Веди свой плуг над костями мертвых", сборник "Причудливые рассказы". Также в 2019 году вышли "Книги Якова" — монументальный роман на 950 страниц о распространении франкизма, одной из ересей иудаизма, на фоне сложной полиэтнической жизни Западной Украины в XVIII веке.

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На украинский "Книги Якова" перевел Остап Сливинский, поэт, переводчик. Он и будет разговаривать с Ольгой Токарчук о том, как она выстраивает свой литературный мир — многоуровневый, символически насыщенный и в то же время исторически выверенный.

Автор мирового бестселлера: Эдит Ева Эгер во Львове

Мероприятие: разговор с Эдит Евой Эгер

Время: 17 сентября, 18:00–18:45

Формат: онлайн

писательница Эдит Ева Эгер
Эдит Ева Эгер
Фото: Getty Images

"Я сегодня живу, у меня трое детей и пятеро внуков. И это моя лучшая месть Гитлеру", — писала Эдит Эгер, ныне американка, а в годы Второй мировой войны жительница Венгрии. В 16 лет она выжила в лагере смерти "Аушвиц", единственная из своей семьи. Эгер — удивительная личность, которая в 50 получила образование и начала практику психотерапевта, а в 90 написала книгу воспоминаний "Выбор". Книга немедленно стала мировым бестселлером, который Билл Гейтс включил в свой список чтения. В Украине мемуары Эгер вышли в прошлом году, а в сентябре выходит "Дар" — практическое пособие о том, как принимать свои эмоции, работать с травмой и избавиться от комплекса жертвы. Автор сама в рамках львовского форума расскажет о своем опыте.

Привет из Аргентины. Ариана Гарвич — гость форума издателей

Мероприятие: разговор с Арианой Гарвич

Время: 19 сентября, 13:30–14:15

Формат: онлайн

писательница Ариана Гарвич
Ариана Гарвич
Фото: Getty Images

На нынешнем форуме много мероприятий посвящено латиноамериканской литературе, которую у нас стали активно издавать. Помимо дискуссий с издателями в программе есть встречи с авторами из Латинской Америки, одну из которых проведет писательница Ирена Карпа. Она будет разговаривать с Арианой Гарвич из Аргентины. Ее произведения в Украине не публиковались, но дебютный роман Гарвич Mátate, amor переведен на английский и в 2018 году вошел в длинный список престижной Букеровской премии. Ирена Карпа побеседует с Арианой Гарвич на темы, которые волнуют обеих писательниц: о женской сексуальности, материнстве, обустройстве в эмиграции, ведь обе они ныне живут во Франции.

Гжегож Гауден: мастер репортажа, гость форума издателей

Мероприятие: дискуссия "Львов: история иллюзий" с Гжегожем Гауденом

Время: 18 сентября, 17:30–18:45

Формат: офлайн, Музей этнографии и художественного промысла, Львов

Гжегож Гауден гость форума во Львове
Гжегож Гауден
Фото: Facebook

В последние годы украинские читатели имеют возможность познакомиться с изданиями представителей польской школы репортажа. В 2020 году в переводе на украинский вышла книга "Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года", которую написал журналист Гжегож Гауден. Это скрупулезное исследование одной из неудобных страниц польской истории — еврейского погрома 1918 года во Львове, который в Польше обходили стороной или говорили о нем, как о серии обычных криминальных преступлений. По случаю выхода книги ее автор приедет во Львов и расскажет о своем исследовании и его значении.

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Троица лучших: Наталия Яковенко, Сергей Плохий и Ярослав Грицак

Мероприятие: презентация буклета "Путь становления украинской идентичности"

Время: 17 сентября, 17:00–17:45

Формат: онлайн

Книга Путь становления украинской идентичности
На форуме во Львове презентуют буклет "Путь становления украинской идентичности"

На львовском форуме состоится презентация буклета "Путь становления украинской идентичности". На 30 страницах его авторы, философ Александр Комаров и историк Ярослав Грицак, анализируют, как развивалась концепция идентичности на территории Украины со времен Средневековья и до наших дней. Во время форума соберутся лучшие украинские историки — Наталия Яковенко, Сергей Плохий и Ярослав Грицак — для обсуждения концептов идентичности. Эта тема входит в сферу научных интересов всех троих: Яковенко занимается историей представлений и идей, Плохий издал монографию о формировании идентичности в домодерном обществе на территории Украины, а Грицак представляет свою новую монографию "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" — о факторах, двигавших украинцев к независимости.