Парад лауреатов. Самые интересные имена и события Форума издателей во Львове

В этом году Львовский форум издателей собирает именитых гостей и анализирует литературный опыт за 30 лет украинской независимости. Фокус рассказывает о наиболее титулованных и интересных гостях Форума издателей.

15–19 сентября во Львове проходит 28 BookForum, или Форум издателей, который за последние годы претерпел немало изменений. Изначально это была книжная выставка-ярмарка, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие полностью ушло в онлайн, отказавшись от ярмарочной части программы. В 2021-м будет гибридный формат — встречи с писателями, дискуссии будут онлайн и офлайн в нескольких локациях Львова. Также возвращается ярмарка на территории Дворца искусств, где издательства представляют две тысячи книжных новинок.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фокусная тема мероприятия — "Игра во взросление: как мы растем независимыми" — приурочена к 30-летию независимости Украины. Поэтому в ее рамках отечественные интеллектуалы рефлексируют о том, какими были эти 30 лет для книжного рынка и литературного процесса. В частности, на форуме покажут видеопроект "10 из 10: попытка канона", где обсудят десятку наиболее резонансных произведений современных украинских писателей и то, как они повлияли на наше общество. Это, в частности, "Интернат" Сергея Жадана, "Полевые исследования украинского секса" Оксаны Забужко, "Культ" Любко Дереша и др. Помимо первых лиц украинской литературной сцены в форуме участвуют 25 иностранных писателей из 21 страны мира.

Ольга Токарчук: нобелевский лауреат на Форуме издателей

Мероприятие: разговор с Ольгой Токарчук

Время: 18 сентября, 15:30–16:15

Формат: онлайн

[ + – ] Ольга Токарчук Фото: Getty Images

Почетной гостьей форума станет Ольга Токарчук, польская писательница, лауреатка Нобелевской премии по литературе 2018 года. На нашем книжном рынке к Токарчук относятся с трепетом и активно издают, поскольку она имеет украинские корни. В частности, издавались романы "Бегуны" и "Веди свой плуг над костями мертвых", сборник "Причудливые рассказы". Также в 2019 году вышли "Книги Якова" — монументальный роман на 950 страниц о распространении франкизма, одной из ересей иудаизма, на фоне сложной полиэтнической жизни Западной Украины в XVIII веке.

Важно

Со знаком Букера. 5 романов, которые получили Букеровскую премию, в обзоре Юрия Володарского

На украинский "Книги Якова" перевел Остап Сливинский, поэт, переводчик. Он и будет разговаривать с Ольгой Токарчук о том, как она выстраивает свой литературный мир — многоуровневый, символически насыщенный и в то же время исторически выверенный.

Автор мирового бестселлера: Эдит Ева Эгер во Львове

Мероприятие: разговор с Эдит Евой Эгер

Время: 17 сентября, 18:00–18:45

Формат: онлайн

[ + – ] Эдит Ева Эгер Фото: Getty Images

"Я сегодня живу, у меня трое детей и пятеро внуков. И это моя лучшая месть Гитлеру", — писала Эдит Эгер, ныне американка, а в годы Второй мировой войны жительница Венгрии. В 16 лет она выжила в лагере смерти "Аушвиц", единственная из своей семьи. Эгер — удивительная личность, которая в 50 получила образование и начала практику психотерапевта, а в 90 написала книгу воспоминаний "Выбор". Книга немедленно стала мировым бестселлером, который Билл Гейтс включил в свой список чтения. В Украине мемуары Эгер вышли в прошлом году, а в сентябре выходит "Дар" — практическое пособие о том, как принимать свои эмоции, работать с травмой и избавиться от комплекса жертвы. Автор сама в рамках львовского форума расскажет о своем опыте.

Привет из Аргентины. Ариана Гарвич — гость форума издателей

Мероприятие: разговор с Арианой Гарвич

Время: 19 сентября, 13:30–14:15

Формат: онлайн

[ + – ] Ариана Гарвич Фото: Getty Images

На нынешнем форуме много мероприятий посвящено латиноамериканской литературе, которую у нас стали активно издавать. Помимо дискуссий с издателями в программе есть встречи с авторами из Латинской Америки, одну из которых проведет писательница Ирена Карпа. Она будет разговаривать с Арианой Гарвич из Аргентины. Ее произведения в Украине не публиковались, но дебютный роман Гарвич Mátate, amor переведен на английский и в 2018 году вошел в длинный список престижной Букеровской премии. Ирена Карпа побеседует с Арианой Гарвич на темы, которые волнуют обеих писательниц: о женской сексуальности, материнстве, обустройстве в эмиграции, ведь обе они ныне живут во Франции.

Гжегож Гауден: мастер репортажа, гость форума издателей

Мероприятие: дискуссия "Львов: история иллюзий" с Гжегожем Гауденом

Время: 18 сентября, 17:30–18:45

Формат: офлайн, Музей этнографии и художественного промысла, Львов

[ + – ] Гжегож Гауден Фото: Facebook

В последние годы украинские читатели имеют возможность познакомиться с изданиями представителей польской школы репортажа. В 2020 году в переводе на украинский вышла книга "Львов. Конец иллюзий. Рассказ о ноябрьском погроме 1918 года", которую написал журналист Гжегож Гауден. Это скрупулезное исследование одной из неудобных страниц польской истории — еврейского погрома 1918 года во Львове, который в Польше обходили стороной или говорили о нем, как о серии обычных криминальных преступлений. По случаю выхода книги ее автор приедет во Львов и расскажет о своем исследовании и его значении.

Важно

Карантинное чтиво. Какие книги читают украинцы

Троица лучших: Наталия Яковенко, Сергей Плохий и Ярослав Грицак

Мероприятие: презентация буклета "Путь становления украинской идентичности"

Время: 17 сентября, 17:00–17:45

Формат: онлайн

[ + – ] На форуме во Львове презентуют буклет "Путь становления украинской идентичности"

На львовском форуме состоится презентация буклета "Путь становления украинской идентичности". На 30 страницах его авторы, философ Александр Комаров и историк Ярослав Грицак, анализируют, как развивалась концепция идентичности на территории Украины со времен Средневековья и до наших дней. Во время форума соберутся лучшие украинские историки — Наталия Яковенко, Сергей Плохий и Ярослав Грицак — для обсуждения концептов идентичности. Эта тема входит в сферу научных интересов всех троих: Яковенко занимается историей представлений и идей, Плохий издал монографию о формировании идентичности в домодерном обществе на территории Украины, а Грицак представляет свою новую монографию "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" — о факторах, двигавших украинцев к независимости.