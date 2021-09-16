Парад лауреатів. Найцікавіші імена та події Форуму видавців у Львові

Цього року Львівський форум видавців збирає іменитих гостей та аналізує літературний досвід за 30 років української незалежності. Фокус розповідає про найбільш титулованих і цікавих гостей Форуму видавців.

15-19 вересня у Львові відбувається 28 BookForum, або Форум видавців, який за останні роки зазнав чимало змін. Спочатку це була книжкова виставка-ярмарок, але в минулому році через пандемію коронавірусу захід повністю пішов в онлайн, відмовившись від ярмаркової частини програми. В 2021-му буде гібридний формат — зустрічі з письменниками, дискусії будуть онлайн і офлайн в декількох локаціях Львова. Також повертається ярмарок на території Палацу мистецтв, де видавництва представляють дві тисячі книжкових новинок.

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Фокусна тема заходу — "Гра в дорослішання: як ми ростемо незалежними" — приурочена до 30-річчя незалежності України. Тому в її межах вітчизняні інтелектуали рефлексують про те, якими були ці 30 років для книжкового ринку і літературного процесу. Зокрема, на форумі покажуть відеопроект "10 з 10: спроба канону", де обговорять десятку найрезонансніших творів сучасних українських письменників і те, як вони вплинули на наше суспільство. Це, зокрема, "Інтернат" Сергія Жадана, "Польові дослідження українського сексу" Оксани Забужко, "Культ" Любка Дереша та ін. Крім перших осіб української літературної сцени, у форумі беруть участь 25 іноземних письменників із 21 країн світу.

Ольга Токарчук: нобелівська лауреатка на Форумі видавців

Захід: розмова з Ольгою Токарчук

Час: 18 вересня, 15:30-16:15

Формат: онлайн

[ + – ] Ольга Токарчук Фото: Getty Images

Почесною гостею форуму стане Ольга Токарчук, польська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2018 року. На нашому книжковому ринку до Токарчук ставляться з трепетом і активно видають, оскільки вона має українське коріння. Зокрема, видавалися романи "Бігуни" і "Веди свій плуг понад кістками мертвих", збірник "Химерні розповіді". Також у 2019 році вийшли "Книги Якова" — монументальний роман на 950 сторінок про поширення франкізму, однієї з єресей іудаїзму, на тлі складного поліетнічного життя Західної України у XVIII столітті.

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На українську "Книги Якова" перевів Остап Сливинський, поет, перекладач. Він і розмовлятиме з Ольгою Токарчук про те, як вона вибудовує свій літературний світ — багаторівневий, символічно насичений і в той же час історично вивірений.

Автор світового бестселера: Едіт Єва Егер у Львові

Захід: розмова з Едіт Євою Егер

Час: 17 вересня, 18:00-18:45

Формат: онлайн

[ + – ] Едіт Єва Егер Фото: Getty Images

"Я сьогодні живу, у мене троє дітей і п'ятеро онуків. І це моя найкраща помста Гітлеру", — писала Едіт Егер, нині американка, а в роки Другої світової війни мешканка Угорщини. У 16 років вона вижила в таборі смерті "Аушвіц", єдина зі своєї родини. Егер — дивовижна особистість, яка в 50 здобула освіту і почала практику психотерапевта, а в 90 написала книгу спогадів "Вибір". Книга одразу стала світовим бестселером, який Білл Гейтс включив до свого списку читання. В Україні мемуари Егер вийшли минулого року, а у вересні виходить "Дар" — практичний посібник про те, як приймати свої емоції, працювати з травмою і позбутися комплексу жертви. Авторка сама в межах львівського форуму розповість про свій досвід.

Привіт із Аргентини. Аріана Гарвіч — гостя форуму видавців

Захід: розмова з Аріаною Гарвіч

Час: 19 вересня, 13:30-14:15

Формат: онлайн

[ + – ] Аріана Гарвіч Фото: Getty Images

На нинішньому форумі багато заходів присвячено латиноамериканській літературі, яку в нас почали активно продукувати. Крім дискусій з видавцями, у програмі є зустрічі з авторами з Латинської Америки, одну з яких проведе письменниця Ірена Карпа. Вона розмовлятиме з Аріаною Гарвіч із Аргентини. Її твори в Україні не публікувалися, але дебютний роман Гарвіч Mátate, amor перекладений англійською і у 2018 році увійшов до довгого списку престижної Букерівської премії. Ірена Карпа поговорить з Аріаною Гарвіч на теми, які хвилюють обох письменниць: про жіночу сексуальність, материнство, облаштування в еміграції, адже обидві вони нині живуть у Франції.

Гжегож Ґауден: майстер репортажу, гість форуму видавців

Захід: дискусія "Львів: історія ілюзій" із Гжегожем Ґауденом

Час: 18 вересня, 17:30-18:45

Формат: офлайн, Музей етнографії та художнього промислу, Львів

[ + – ] Гжегож Ґауден Фото: Facebook

В останні роки українські читачі мають можливість ознайомитися з виданнями представників польської школи репортажу. У 2020 році в перекладі українською вийшла книга "Львів. Кінець ілюзій. Розповідь про листопадовий погром 1918 року", яку написав журналіст Гжегож Ґауден. Це скрупульозне дослідження однієї з незручних сторінок польської історії — єврейського погрому 1918 року у Львові, який у Польщі обходили стороною або говорили про нього, як про серію звичайних кримінальних злочинів. З нагоди виходу книги її автор приїде до Львова і розповість про своє дослідження і його значення.

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Трійця кращих: Наталія Яковенко, Сергій Плохій та Ярослав Грицак

Захід: презентація буклету "Шлях становлення української ідентичності"

Час: 17 вересня, 17:00-17:45

Формат: онлайн

[ + – ] На форумі у Львові презентують буклет "Шлях становлення української ідентичності"

На львівському форумі відбудеться презентація буклету "Шлях становлення української ідентичності". На 30 сторінках його автори, філософ Олександр Комаров та історик Ярослав Грицак, аналізують, як розвивалася концепція ідентичності на території України з часів Середньовіччя і до наших днів. Під час форуму зберуться кращі українські історики — Наталія Яковенко, Сергій Плохій та Ярослав Грицак — для обговорення концептів ідентичності. Ця тема входить у сферу наукових інтересів всіх трьох: Яковенко займається історією уявлень та ідей, Плохій видав монографію про формування ідентичності в домодерному суспільстві на території України, а Грицак представляє свою нову монографію "Подолати минуле: всесвітня історія України" — про фактори, що рухали українців до незалежності.