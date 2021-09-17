"Ему предлагали взятку". Внук Богдана Ступки рассказал, что деда хотели подкупить на посту министра

При этом легендарный актер не знал, как реагировать на такие предложения

В эксклюзивном интервью Фокусу внук Богдана Ступки Дмитрий признался, что когда его дед был министром культуры (1999-2001) его даже пытались подкупить.

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Дмитрий поделился, что несмотря на высокий пост, легендарный актер ничего не приватизировал и не получил от этого выгоды. "Богдан Сильвестрович ничего не брал, кроме зарплаты. Бабушка сейчас живет на одну пенсию. Он, наоборот, многим помогал, кто к нему обращался за помощью", — рассказал внук, — "Серьезная статья дохода у него была — гонорары от кино. Но все ушло на ремонты квартир, на вещи, учебу детей. Никакого капитала он не оставил".

Кроме того, Богдану Ступке на должности министра культуры предлагали получить неправомерную выгоду. "Он никогда с таким не сталкивался и не знал, как себя вести. А ему: "Богдан Сильвестрович, это от чистого сердца". Он рассказывал об этом с иронией", — рассказал Фокусу Дмитрий Ступка.

Читайте полную версию интервью внука Богдана Ступки.