"Йому пропонували хабар". Онук Богдана Ступки розповів, що діда хотіли підкупити на посаді міністра

При цьому легендарний актор не знав, як реагувати на такі пропозиції

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу онук Богдана Ступки Дмитро зізнався, що, коли його дід був міністром культури (1999-2001), його навіть намагалися підкупити.

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Дмитро поділився, що незважаючи на високий пост, легендарний актор нічого не приватизував і не отримав від цього вигоди. "Богдан Сильвестрович нічого не брав, крім зарплати. Бабуся зараз живе на одну пенсію. Він, навпаки, багатьом допомагав, хто до нього звертався за допомогою, — розповів онук. — Серйозна стаття доходу в нього була — гонорари від кіно. Але все пішло на ремонти квартир, на речі, навчання дітей. Ніякого капіталу він не залишив".

Крім того, Богдану Ступці на посаді міністра культури пропонували отримати неправомірну вигоду. "Він ніколи з таким не стикався і не знав, як поводитися. А йому: "Богдане Сильвестровичу, це від чистого серця". Він розповідав про це з іронією", — розповів Фокусу Дмитро Ступка.

Читайте повну версію інтерв'ю онука Богдана Ступки.