Со шпагой в руках: MARUV снялась для российского Playboy (фото)

На снимках в свежем выпуске журнала Анна Корсун предстала в образе фехтовальщицы.

Украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, приняла участие в фотосессии для российского издания журнала Playboy, о чем певица сообщила на своей странице в Instagram.

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"Attention! Небольшой сюрпрайз! Марув Борисовна на обложке @playboy_russia", – подписала MARUV фотографию.

[ + – ] Сообщение Анны Корсун

В анонсе, размещенном на странице российского Playboy в Instagram говорится, что в номере читателей журнала ожидают фотографии исполнительницы "со шпагой и минимумом одежды".

"Готов держать удар? Тогда встречай новый Playboy и нашу девушку с обложки – Maruv! Фотосессию сопровождает рассказ Maruv о жизни на острие клинка, красоте геометрии, ролевых играх и о том, как встретить любовь в стриптиз-клубе", – сказано в описании к фото.

[ + – ] Сообщение Playboy

Напомним, в 2019 году MARUV, одержавшая победу в нацотборе на Евровидение-2019, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять Украину на конкурсе, требуя подписать договор с НТКУ, пункты которого ей кажутся невыполнимыми.

Согласно этому договору, певице была запрещена любая импровизация на сцене, также ей следовало "четко выполнять любые требования и указания НТКУ".

В итоге после пяти часов переговоров с НОТУ стало известно, что певица не поедет на песенный конкурс в Тель-Авив.

В этом же году Анна Корсун получила награду MTV Europe Music Awards, причем как "Лучшая исполнительница из России".