Зі шпагою в руках: MARUV знялася для російського Playboy (фото)

На знімках у свіжому випуску журналу Анна Корсун постала в образі фехтувальниці.

Українська виконавиця Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, взяла участь у фотосесії для російського видання журналу Playboy, про що співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Attention! Невеликий сюрпрайз! Марув Борисівна на обкладинці @playboy_russia", — підписала MARUV фотографію.

[ + – ] Повідомлення Анни Корсун

В анонсі, розміщеному на сторінці російського Playboy в Instagram йдеться, що в номері читачі журналу очікують фотографії виконавиці "зі шпагою і мінімумом одягу".

"Готовий тримати удар? Тоді зустрічай новий Playboy і нашу дівчину з обкладинки — Maruv! Фотосесію супроводжує розповідь Maruv про життя на вістрі клинка, красу геометрії, рольові ігри та про те, як зустріти любов у стриптиз-клубі", — сказано в описі до фото.

[ + – ] Повідомлення Playboy

Нагадаємо, у 2019 році MARUV, яка здобула перемогу в нацвідборі на Євробачення-2019, заявила, що на неї чинять тиск у спробах змусити відмовитися представляти Україну на конкурсі, вимагаючи підписати договір з НТКУ, пункти якого їй здаються нездійсненними.

Згідно з цією угодою, співачці була заборонена будь-яка імпровізація на сцені, також їй варто було "чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НТКУ".

У підсумку, після п'яти годин переговорів з НТКУ стало відомо, що співачка не поїде на пісенний конкурс у Тель-Авів.

У цьому ж році Анна Корсун отримала нагороду MTV Europe Music Awards, причому як "Краща виконавиця з Росії".