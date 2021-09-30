В Дании художник присвоил себе деньги музея и назвал это искусством (фото)

Йенс Хаанинг делал инсталляцию под названием "Годовая зарплата в Дании" из настоящих банкнот на сумму $83 тыс., но решил оставить деньги себе, а музею отдать чистые холсты.

Музей из Ольборга требует от Йенса Хаанинга вернуть 534 тыс. крон ($83 тысячи). Художник выполнял заказ музея, предложившего с помощью наличных восстановить две его старые работы, которые обыгрывают тему годовой зарплаты в Дании и Австрии. Однако решил оставить деньги, а в музей отправил чистые холсты с подписью "Лучше синица в руках", передает BBC.

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Реакция руководства музея была смешанной.

"Он заставил нас понервничать, но вместе с тем и рассмешил, потому что это было действительно смешно", — делится своими впечатлениями директор Лассе Андерсен. В то же время, он настаивает, что деньги принадлежат музею и их нужно вернуть по окончании выставки до 16 января, иначе будут нарушены условия контракта.

Однако 56-летний Хаанинг обещает не возвращать наличные, поскольку считает это своей художественной мистификацией: в том, что он оставил деньги себе и состоял его замысел как художника.

Своему примеру он советует следовать всем, "кому приходится работать в столь же скверных условиях". За восстановление старых картин он получил бы около 4 тыс. долларов.

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