У Данії художник присвоїв собі гроші музею і назвав це мистецтвом (фото)

Йенс Хаанінг робив інсталяцію під назвою "Річна зарплата в Данії" зі справжніх банкнот на суму $ 83 тис., але вирішив залишити гроші собі, а музею віддати чисті полотна.

Музей з Ольборга вимагає від Йенса Хаанінга повернути 534 тис. крон ($83 тисячі). Художник виконував замовлення музею, який запропонував за допомогою готівки відновити дві його старі роботи, які обіграють тему річної зарплати в Данії та Австрії. Однак вирішив залишити гроші, а в музей надіслав чисті полотна з підписом "Краще синиця в руках", передає BBC.

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Реакція керівництва музею була змішаною.

"Він змусив нас понервувати, але разом із тим і розсмішив, тому що це було дійсно смішно", — ділиться своїми враженнями директор Лассе Андерсен. У той же час, він наполягає, що гроші належать музею і їх потрібно повернути після закінчення виставки до 16 січня, інакше будуть порушені умови контракту.

Однак 56-річний Хаанінг обіцяє не повертати готівку, оскільки вважає це своєю художньою містифікацією: у тому, що він залишив гроші собі й складався його задум як художника.

Він радить наслідувати його приклад усім, "кому доводиться працювати в настільки ж поганих умовах". За відновлення старих картин він отримав би приблизно 4 тис. доларів.

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