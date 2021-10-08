"Оставьте меня в покое!" Лауреат Нобелевки решил, что сообщение о премии — розыгрыш

Абдулразак Гурна поначалу не поверил, что его удостоили премии и хотел повесить трубку. "Знаете ли, все эти холодные прозвоны… я подумал, что это очередной такой звонок", — рассказал писатель.

Нобелевский лауреат по литературе вначале подумал, что имеет дело с "холодным звонком" от рекламной компании, которая сообщает о каком-то выигрыше, пишет BBC. Он попросил сотрудника Нобелевского комитета оставить его в покое. Но его все же убедили не вешать трубку.

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"Я узнал об этом, когда заваривал себе чай перед ланчем, — вспоминает Гурна. — Мне позвонили, знаете ли, все эти холодные прозвоны… я подумал, что это очередной такой звонок".

Писатель из Танзании говорит, что взял телефон в руки и услышал: "Добрый день, Вы получили Нобелевскую премию по литературе".

"Я ответил: "Идите прочь. Оставьте меня в покое," но все же этому парню удалось меня убедить".

Гурна — автор десяти романов. Самые известные – "Рай" (1994), "Дезертирство" (2005), последняя книга — "Гравийное сердце" — вышла в 2017 году. Его произведения посвящены постколониальной Африке, он описывает судьбу беженцев и экспансию других стран на африканский континент. "Когда пишешь, исходишь из своего понимания, своих способностей, внимательно наблюдаешь, и надеешься, что это будет приносить удовольствие, и все такое прочее", — объясняет писатель, по словам которого, он не задается целью, чтобы его книги вылились во что-то практичное и спровоцировали социальные изменения. Последнее, по словам писателя, уже зависит от людей, а не от автора. Он старается писать как можно лучше и "оставляет написанное, а книга уже делает свою работу".

Журналисты спросили Гурну: по мере изменений политики британского колониализма в последнее время, менялся ли авторский опыт написания, если сравнить первые произведения с недавними.

Он ответил, что в первые годы после деколонизации, нечего было и сказать, но в дальнейшем — в частности, на протяжении последних двух десятилетий — последствия стали заметнее.

"То, что мы наблюдаем сейчас, это некое сопротивление переменам, которое главным образом идет от консервативной партии Великобритании. Как пример, Брекзит. Есть нечто, что хочет сопротивляться происходящим переменам. И это касается не только ЕС. Возможно, эти вещи не описаны в научных исследованиях, но в жизни, в популярной культуре эти идеи сталкиваются друг с другом".

Ранее Фокус сообщал, что Абдулразак Гурна стал пятым в истории представителем Африки среди лауреатов Нобелевской премии по литературе. Нобелевский комитет отметил, что Гурна "поражает своей приверженностью к правде и неприятием упрощений. Его романы отказываются от стереотипных описаний и открывают нашему взору культурно разнообразную восточную Африку, незнакомую многим в других частях света".