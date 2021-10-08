"Залиште мене в спокої!" Лауреат Нобелівської премії вирішив, що повідомлення про премію — розіграш

Абдулразак Гурна спочатку не повірив, що його удостоїли премії і хотів покласти трубку. "Знаєте, всі ці холодні дзвінки... я подумав, що це черговий такий дзвінок", — розповів письменник.

Нобелівський лауреат із літератури спочатку подумав, що має справу з "холодним дзвінком" від рекламної компанії, яка повідомляє про якийсь виграш, пише BBC. Він попросив співробітника Нобелівського комітету залишити його в спокої. Але його все ж переконали не вішати слухавку.

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"Я дізнався про це, коли заварював собі чай перед ланчем, — згадує Гурна. — Мені подзвонили, знаєте, всі ці холодні дзвінки... я подумав, що це черговий такий дзвінок".

Письменник із Танзанії каже, що взяв телефон у руки і почув: "Добрий день, Ви отримали Нобелівську премію з літератури".

"Я відповів: "Ідіть геть. Дайте мені спокій, "але все ж цьому хлопцеві вдалося мене переконати".

Гурна — автор десяти романів. Найвідоміші — "Рай" (1994), "Дезертирство" (2005), остання книга — "Гравійне серце" — вийшла в 2017 році. Його твори присвячені постколоніальній Африці, він описує долю біженців та експансію інших країн на африканський континент. "Коли пишеш, виходиш зі свого розуміння, своїх здібностей, уважно спостерігаєш, і сподіваєшся, що це буде приносити задоволення, і все таке інше", — пояснює письменник, за словами якого, він не ставить за мету, щоб його книги вилилися в щось практичне і спровокували соціальні зміни. Останнє, за словами письменника, вже залежить від людей, а не від автора. Він намагається писати якомога краще і "залишає написане, а книга вже робить свою роботу".

Журналісти запитали в Гурни: у міру змін політики британського колоніалізму останнім часом, чи змінювався чи авторський досвід написання, якщо порівняти перші твори з недавніми.

Він відповів, що в перші роки після деколонізації, годі було й сказати, але в подальшому — зокрема, протягом останніх двох десятиліть — наслідки стали помітнішими.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, це якийсь опір змінам, який головним чином йде від консервативної партії Великобританії. Як приклад, Брекзіт. Є щось, що хоче чинити опір змінам, що відбуваються. І це стосується не тільки ЄС. Можливо, ці речі не описані в наукових дослідженнях, але в житті, в популярній культурі ці ідеї стикаються один з одним".

Раніше Фокус повідомляв, що Абдулразак Гурна став п'ятим в історії представником Африки серед лауреатів Нобелівської премії з літератури. Нобелівський комітет відзначив, що Гурна "вражає своєю прихильністю до правди і неприйняттям спрощень. Його романи відмовляються від стереотипних описів і відкривають нашому погляду культурно різноманітну східну Африку, незнайому багатьом в інших частинах світу".