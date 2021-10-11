Минкульт зазывает творцов сериала "Игра в кальмара" в Украину

Александр Ткаченко написал целый список причин, почему съемки из Южной Кореи следует перенести.

Министр культуры Украины и бывший телеведущий Александр Ткаченко написал пост, в котором подробно расписал, почему второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара", который произвел фурор, выйдя на телеканале Netflix, нужно снимать в Украине.

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"Пересмотрел "Игру в кальмара". Вижу, что сериал имеет все шансы стать культовым и получить продолжение или адаптацию. Тем более, что персонажи в конце фильма вспоминают, что именно корейский сезон "Игры" им нравится больше. Поймал себя на мысли, что продолжение сериала можно запросто снять в Украине. Вот мой личный топ-причин, почему Украина", — написал министр культуры и составил список из шести пунктов, который мы приводим полностью.

1. Возвращение кэш-рибейтов (кэш-рибейт – это частичный возврат производителям денег, которые использовали на съемки — из госбюджета страны, — ред.). Это всегда выгодно и иностранные продюсеры прекрасно об этом знают.

2. Локации. Не устаю повторять, что в Украине уникальные ландшафты. Моря, реки, озера, леса, горы, степи, острова, пустыни. И все это на расстоянии нескольких часов езды друг от друга.

3. Профессиональные продакшены, с которыми комфортно работать.

4. Высококачественная техника для съемок, то есть ее можно не везти ее из-за рубежа, повышая бюджет сериала.

5. Человеческий капитал — актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, дизайнеры и все, кто имеют отношение к съемочному процессу.

6. Цены на проживание и аренду техники — ниже, чем в Европе или Азии.

Также Ткаченко говорит, что хоть "Игра в кальмара" и задумывалась для расширения географии сервиса Netflix и привлечения подписчиков из Азии, но в итоге он побил рекорды по просмотрам среди неанглоязычных сериалов и занял первое место в рейтинге стримингового сервиса в более, чем 80 странах.

"Замечательный пример, зрителям нужны интересные идеи, и необязательно все должно ассоциироваться со страной производства США. Зарубежные проекты становятся все более востребованными у зрителей. Они свежи и понятны аудитории из Европы и Азии", — написал министр культуры.

А резюмировал свое сообщение Александр Ткаченко намеком на сотрудничество Netflix и Украины.

"Сейчас находимся в тесном контакте на стадии переговоров. Возможно, совсем скоро украинское кино завоюет новые высоты, появившись на сервисе. Следите за новостями", -заявил министр культуры. Правда из сообщения министра неясно, хочет он все же снимать южнокорейский сериал в Украине, или перенести действие именно в Украину.

[ + – ] Трейлер сериала "Игра в кальмара"

Напомним, по сюжету сериала "Игра в кальмара", 456 игроков соглашаются на смертельно опасную игру из-за денежного выигрыша. Все они оказались в безвыходном положении, должны денег банкам и бандитам, потеряли работу и всякую надежду заработать денег законным и безопасным способом.

Напомним, недавно стало известно, что две украинские студии звука, Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн", стали официальными партнерами стримингового сервиса Netflix. Они будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества продукции Netflix на украинском языке.