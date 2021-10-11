Мінкульт зазиває творців серіалу "Гра в кальмара" в Україну

Олександр Ткаченко написав цілий список причин, чому зйомки з Південної Кореї слід перенести.

Міністр культури України та колишній телеведучий Олександр Ткаченко написав пост, у якому детально розписав, чому другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", який справив фурор, вийшовши на телеканалі Netflix, потрібно знімати в Україні.

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"Переглянув "Гру в кальмара". Бачу, що серіал має всі шанси стати культовим і отримати продовження або адаптацію. Тим більше, що персонажі в кінці фільму згадують, що саме корейський сезон "Гри" їм подобається більше. Зловив себе на думці, що продовження серіалу можна запросто зняти в Україні. Ось мій особистий топпричин, чому Україна", — написав міністр культури та склав список із шести пунктів, який ми подаємо в повному обсязі.

1. Повернення кеш-рибейтів (кеш-рибейт — це часткове повернення виробникам грошей, які використовували для зйомок, із держбюджету країни, — ред.). Це завжди вигідно, і іноземні продюсери прекрасно про це знають.

2. Локації. Не втомлююся повторювати, що в Україні унікальні ландшафти. Моря, річки, озера, ліси, гори, степи, острови, пустелі. І все це на відстані кількох годин їзди один від одного.

3. Професійні продакшени, з якими комфортно працювати.

4. Високоякісна техніка для зйомок, тобто її можна не везти її з-за кордону, підвищуючи бюджет серіалу.

5. Людський капітал — актори, режисери, сценаристи, оператори, дизайнери та всі, хто мають стосунок до знімального процесу.

6. Ціни на проживання та оренду техніки — нижчі, ніж у Європі чи Азії.

Також Ткаченко каже, що хоч "Гра в кальмара" і замислювалася для розширення географії сервісу Netflix і залучення підписників із Азії, але в підсумку він побив рекорди за переглядами серед неангломовних серіалів і посів перше місце в рейтингу стримінгового сервісу в більш, ніж 80 країнах.

"Чудовий приклад, глядачам потрібні цікаві ідеї, і необов'язково все має асоціюватися з країною виробництва США. Іноземні проекти стають все більш затребуваними у глядачів. Вони свіжі та зрозумілі аудиторії з Європи й Азії", — написав міністр культури.

А резюмував своє повідомлення Олександр Ткаченко натяком на співпрацю Netflix і України.

"Зараз перебуваємо в тісному контакті на стадії переговорів. Можливо, зовсім скоро українське кіно завоює нові висоти, з'явившись на сервісі. Слідкуйте за новинами", — заявив міністр культури. Щоправда, з повідомлення міністра неясно, хоче він все ж знімати південнокорейський серіал в Україні чи перенести дію саме в Україну.

[ + – ] Трейлер серіалу "Гра в кальмара"

Нагадаємо, за сюжетом серіалу "Гра в кальмара", 456 гравців погоджуються на смертельно небезпечну гру через грошовий виграш. Усі вони виявилися в безвихідному становищі, повинні грошей банкам і бандитам, втратили роботу та будь-яку надію заробити грошей законним і безпечним способом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що дві українські студії звуку, Postmodern Postproduction і "Так Треба Продакшн", стали офіційними партнерами стримінгового сервісу Netflix. Вони займатимуться дублюванням, транскрибуванням і контролем якості продукції Netflix українською мовою.