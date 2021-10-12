Украинская дирижерка Оксана Лынив стала музыкальным директором театра в Италии (видео)

Это первый случай в истории страны, когда женщина заняла такую должность. До этого украинка успела поработать музыкальной ассистенткой и дирижеркой в Баварской опере.

Известная украинская дирижерка Оксана Лынив стала музыкальным руководителем Муниципального театра Болоньи в Италии. Работать на новой должности она начнет уже с января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.

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На Facebook-странице Лынив сообщается, что Муниципальный театр Болоньи искал главного дирижера, который выполняет роль художественного руководителя, на протяжении 3 лет. Сразу же после успешного дебюта в этом театре, который случился в марте 2021 года, Лынив предложили контракт. Она стала первой женщиной-главной дирижеркой оперного театра в Италии.

[ + – ] Видео дебютного выступления Лынив в Муниципальном театре Болоньи

"Мне выпала честь и ответственность стать первой женщиной в Италии, которая является приглашенной на должность музыкального директора одного из важных государственных театров. Это страна, где классическая музыка имеет чрезвычайную историю, чувствуется в каждом уголке и является неотъемлемой частью национальной культуры (…) Спасибо оркестру и руководству театра за доверие и с нетерпением жду нашего сотрудничества!" — отреагировала дирижерка на новость о своем назначении.

Пресс-служба Лынив отметила, что в Муниципальном театре Болоньи состоялись первые в Италии постановки опер Рихарда Вагнера, в частности, "Летучий Голландец", "Тангойзер", "Тристан и Изольда" и другие, что закрепило за Болоньей статус "вагнеровского" города.

"В Болонье учились украинские композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский. Возглавляли Муниципальный театр такие ведущие мэтры как Серджио Чибилидаке, Рикардо Шаи, Мишель Мариотти, Даниель Гатти и другие", — говорится в сообщении.

Оксана Лынив родилась в городе Броды Львовской области в 6 января 1978 года. Она была первой женщиной-главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в австрийском городе Грац, работала ассистенткой и дирижеркой в Баварской государственной опере. В 2021 году Лынив также стала первой женщиной-дирижером за все 145 лет истории самого престижного события в мире оперы — Байройтского фестиваля в Германии.

Ранее Лынив рассказала в интервью Фокусу о своем творческом пути и секретах успеха на западной сцене.