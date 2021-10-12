Українська диригентка Оксана Линів стала музичною директоркою театру в Італії (відео)

Це перший випадок в історії країни, коли жінка зайняла таку посаду. До цього українка встигла попрацювати музичною асистенткою та диригенткою в Баварській опері.

Відома українська диригентка Оксана Линів стала музичною керівницею Муніципального театру Болоньї в Італії. Працювати на новій посаді вона почне вже із січня 2022 року. Про це повідомила пресслужба театру.

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На Facebook-сторінці Линів повідомляється, що Муніципальний театр Болоньї шукав головного диригента, який виконує роль художнього керівника, протягом 3 років. Відразу ж після успішного дебюту в цьому театрі, який стався в березні 2021 року, Линів запропонували контракт. Вона стала першою жінкою-головною диригенткою оперного театру в Італії.

[ + – ] Відео дебютного виступу Линів у Муніципальному театрі Болоньї

"Мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів. Це країна, де класична музика має надзвичайну історію, відчувається в кожному куточку і є невід'ємною частиною національної культури (...) Дякую оркестру та керівництву театру за довіру і з нетерпінням чекаю нашої співпраці!" — відреагувала диригентка на новину про своє призначення.

Пресслужба Линів зазначила, що в Муніципальному театрі Болоньї відбулися перші в Італії постановки опер Ріхарда Вагнера, зокрема, "Летючий Голландець", "Тангойзер", "Трістан та Ізольда" та інші, що закріпило за Болоньєю статус "вагнерівського" міста.

"У Болоньї вчилися українські композитори Максим Березовський і Дмитро Бортнянський. Очолювали Муніципальний театр такі провідні метри як Серджіо Чібілідаке, Рікардо Шаї, Мішель Маріотті, Даніель Ґатті й інші", — йдеться в повідомленні.

Оксана Линів народилася в місті Броди Львівської області 6 січня 1978 року. Вона була першою жінкою-головним диригентом Опери та філармонічного оркестру в австрійському місті Грац, працювала асистенткою та диригенткою в Баварській державній опері. У 2021 році Линів також стала першою жінкою-диригентом за всі 145 років історії найпрестижнішої події у світі опери — Байройтського фестивалю в Німеччині.

Раніше Линів розповіла в інтерв'ю Фокусу про свій творчий шлях і секрети успіху на західній сцені.