"Веном 2: Карнаж". Пришло время выстрелить главному кинокомиксу 2021 года

Как Том Харди и Вуди Харрельсон бились за любовь, а Веном спас мир от маньяка-инопланетянина.

Кинопрокатчики срочно распаковывают все долгожданные премьеры, чтобы наконец-то и залы собрать, и успеть все показать, пока в пандемийном мире относительное спокойствие. Мы уже увидели главный фантастический фильм года — "Дюну" (которая опоздала с выходом на год), главный шпионский боевик с Бондом (полтора года ожидания). И вот пришло время выстрелить главному кинокомиксу — 2021: "Веном 2: Карнаж".

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Основная сюжетная линия и изюминка фильма — по-прежнему взаимоотношения Эдди Брока (Том Харди) и его инопланетного симбиота Венома. Нам показывают мимишные сцены о том, как инопланетянин хочет есть человеческие головы, а его заставляют трескать шоколад. В крайнем случае можно есть куриц, но толерантность (или возрастной рейтинг фильма) спасает даже этих птиц. Взамен Веном готовит Броку завтраки и мило напевает хиты минувших лет.

[ + – ] Кадр из фильма "Веном 2: Карнаж"

Потом "сожители" ругаются, обижаются друг на друга, и Веном покидает тело Брока. Надо же такому случиться, что в это время в серийного убийцу Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон помолодел, как София Ротару перед очередным концертом) вселяется главный злодей — симбиот Карнаж.

После того как злодей вырывается на свободу, герой Эдди Брока минимум полчаса развлекает зрителей своей тупизной. Он просит помочь бывшую, которая смеется над ним, он умоляет Венома вернуться, а тот ставит издевательские условия. Все это должно смешить. Как и регулярные тычки действующему мужу бывшей.

[ + – ] Кадр из фильма "Веном 2: Карнаж"

В это же время нам рассказывают, что злодей не от жизни хорошей стал убивать людишек. Еще в детстве его мучала бабушка, за что и пострадала (показано оригинальным мультирядом, чтобы не сильно напугать целевую подростковую аудиторию). А потом он влюбился в девочку, обладавшую всеми навыками людей Х. В итоге ее увезли из психушки в спец­психушку, что еще больше разозлило Кэседи.

В результате уже в наше время маньяк Кэседи рассказал журналисту Броку, где зарыл часть трупов, после чего сбежал на поиски милой. Таким образом, к финальной битве имеем сборище невиновных и угнетенных.

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Кэседи-Карнаж собирается принести в жертву своей любви полицейского, с которым старые счеты у его любимой, экс-жену Брока и самого Брока-Венома. Сама финальная сцена снята отлично, есть интересная сюжетная задумка, позволяющая нам видеть калейдоскоп противостояний: Кэседи против Брока, Карнаж против Венома — и так несколько раз подряд. Бодрит, приходится внимательно отслеживать, где, кто и против кого.

[ + – ] "Веном 2: Карнаж" — трейлер

Фильм выдержал и планку юмора, и дал нам немного новых приключений, после которых не страшно из кинотеатра идти вечером домой. Что сказали бы дети, если бы увидели, каким бывает настоящий злодей, например, Вуди Харрельсон в фильме "Прирожденные убийцы"? Этого мы уже не узнаем, зато можно узнать, что будет дальше.

"Веном" — продолжение. Сцена после титров есть

Честно сказать, мне больше понравилась сцена перед титрами. То есть, последняя в фильме. Но слухи народные смущали тем, что после титров нас ждет то ли шедевр, то ли смех до коликов. Зал мужественно ждал. Кто-то даже смеялся. Один я, наверное, ничего не понял. Кроме того, что в следующем фильме к Веному придет в гости Человек-паук. Так и соберут очередную банду супергероев. А что, бизнес-модель пока рабочая.