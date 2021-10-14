"Веном 2: Карнаж". Настав час вистрілити головному кінокоміксу 2021 року

Як Том Гарді та Вуді Гаррельсон билися за любов, а Веном врятував світ від маніяка-інопланетянина.

Кінопрокатники терміново розпаковують всі довгоочікувані прем'єри, щоб нарешті і зали зібрати, і встигнути все показати, поки в пандемійному світі відносний спокій. Ми вже побачили головний фантастичний фільм року — "Дюну" (яка запізнилася з виходом на рік), головний шпигунський бойовик із Бондом (півтора року очікування). Й ось настав час вистрілити головному кінокоміксу — 2021: "Веном 2: Карнаж".

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Основна сюжетна лінія і родзинка фільму — як і раніше взаємини Едді Брока (Том Харді) та його інопланетного симбіота Венома. Нам показують мімішні сцени про те, як інопланетянин хоче їсти людські голови, а його змушують наминати шоколад. У крайньому випадку можна їсти курок, але толерантність (або віковий рейтинг фільму) рятує навіть цих птахів. Натомість Веном готує Броку сніданки і мило наспівує хіти минулих років.

[ + – ] Кадр із фільму "Веном 2: Карнаж"

Потім "співмешканці" лаються, ображаються одне на одного, і Веном покидає тіло Брока. Треба ж такому статися, що в цей час у серійного вбивцю Клетус Кеседі (Вуді Гаррельсон помолодшав, як Софія Ротару перед черговим концертом) вселяється головний лиходій — симбіот Карнаж.

Після того як лиходій виривається на свободу, герой Едді Брока мінімум півгодини розважає глядачів своєю тупизною. Він просить допомогти колишню, яка сміється над ним, він благає Венома повернутися, а той ставить знущальні умови. Усе це повинно смішити. Як і регулярні стусани чинному чоловікові колишньої.

[ + – ] Кадр із фільму "Веном 2: Карнаж"

У цей же час нам розповідають, що зловмисник не від життя хорошого почав убивати людей. Ще в дитинстві його мучила бабуся, за що й постраждала (показано оригінальним мультирядом, щоб не сильно налякати цільову підліткову аудиторію). А потім він закохався в дівчинку, яка мала усі навички людей Х. Зрештою її відвезли з психушки в спецпсихушку, що ще більше розлютило Кеседі.

Унаслідок уже в наш час маніяк Кеседі розповів журналісту Брока, де закопав частину трупів, після чого втік на пошуки милої. Так, до фінальної битви маємо збіговисько невинних і пригноблених.

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Кеседі-Карнаж збирається принести в жертву своєму коханню поліцейського, з яким старі рахунки у його коханої, ексдружину Брока і самого Брока-Венома. Сама фінальна сцена знята відмінно, є цікава сюжетна задумка, що дозволяє нам бачити калейдоскоп протистоянь: Кеседі проти Брока, Карнаж проти Венома — і так кілька разів поспіль. Бадьорить, доводиться уважно відстежувати, де, хто і проти кого.

[ + – ] "Веном 2: Карнаж" — трейлер

Фільм витримав і планку гумору, і дав нам трохи нових пригод, після яких не страшно з кінотеатру йти увечері додому. Що сказали б діти, якби побачили, яким буває справжній злодій, наприклад, Вуді Гаррельсон у фільмі "Природжені вбивці"? Цього ми вже не дізнаємося, зате можна дізнатися, що буде далі.

"Веном" — продовження. Сцена після титрів є

Чесно сказати, мені більше сподобалася сцена перед титрами. Тобто, остання у фільмі. Але чутки народні бентежили тим, що після титрів нас чекає чи то шедевр, чи то сміх до сліз. Зал мужньо чекав. Хтось навіть сміявся. Один я, напевно, нічого не зрозумів. Крім того, що в наступному фільмі до Венома прийде в гості Людина-павук. Так і зберуть чергову банду супергероїв. А що, бізнес-модель поки робоча.