Михалку могут ограничить свободу из-за нападения на зрителя в Полтаве, – полиция (видео)

Хотя жертва нападения отказалась писать заявление на исполнителя, правоохранители все же начали расследовать инцидент.

Полиция отреагировала на недавний инцидент на концерте белорусского музыканта Сергея Михалка в Полтаве, на котором он ударил проникшего на сцену зрителя. Как пишет "Сегодня" со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции области Юрия Сулаева.

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Издание пишет, что после инцидента зрители концерта вызвали полицию, однако когда те прибыли на место происшествия, пострадавший мужчина отказался писать заявление на артиста. Несмотря на это, полиция начала расследование по статье "хулиганство".

"Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен либо ограничение свободы до пяти лет, – рассказал журналистам Сулаев.

Фокус ранее писал о том, что основатель и солист рок-коллектива "Brutto" и группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок побил одного из своих зрителей прямо на сцене во время концерта в Полтаве. Инцидент произошел 20 октября во дворце досуга "Листопад". Певец повздорил с одним из зрителей по имени Юрий, после чего позвал того на сцену. Когда тот подошел вместе со своей гитарой, музыкант спросил у того, где его билет, после чего ударил головой в нос. Свой поступок лидер "Brutto" объяснил необходимостью контролировать порядок на сцене.