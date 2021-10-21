Міхалку можуть обмежити свободу через напад на глядача в Полтаві, — поліція (відео)

Хоча жертва нападу відмовилася писати заяву на виконавця, правоохоронці все ж почали розслідувати інцидент.

Поліція відреагувала на недавній інцидент на концерті білоруського музиканта Сергія Міхалка в Полтаві, на якому він вдарив глядача, який проник на сцену. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на представника ГУ Нацполіції області Юрія Сулаєва.

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Видання пише, що після інциденту глядачі концерту викликали поліцію, проте коли ті прибули на місце події, потерпілий чоловік відмовився писати заяву на артиста. Незважаючи на це, поліція почала розслідування за статтею "хуліганство".

"Якщо буде встановлена вина учасника інциденту, музиканта, то йому загрожує штраф від 8 500 гривень або обмеження свободи до п'яти років", — розповів журналістам Сулаєв.

Фокус раніше писав про те, що засновник і соліст рок-колективу Brutto і групи "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок побив одного зі своїх глядачів прямо на сцені під час концерту в Полтаві. Інцидент стався 20 жовтня під палаці дозвілля "Листопад". Співак посварився з одним із глядачів на ім'я Юрій, після чого покликав того на сцену. Коли той підійшов разом зі своєю гітарою, музикант запитав у нього, де його квиток, після чого вдарив головою в ніс. Свій вчинок лідер Brutto пояснив необхідністю контролювати порядок на сцені.