Актриса Светлана Светличная без вести пропала в Москве

Светличная не выходит на связь с родными с 21 октября, и по месту жительства ее не нашли.

81-летняя советская и российская киноактриса Светлана Светличная не выходит на связь с 21 октября, и 24 октября ее родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины, пишет "МК".

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Сперва об исчезновении Светличной правоохранители узнали от родственницы актрисы, по словам которой, связь со Светланой она потеряла 22 октября. Позже с аналогичным заявлением в полицию обратился и сын знаменитости Алексей, уточнив, что его мать пропала еще 21 октября, и ее нет в ее квартире на Прогонном проезде.

[ + – ] Светлана Светличная Фото: Соцсети

Родственники уточнили, что у актрисы – серьезные проблемы с головой, которые начались после того, как на съемках интервью летом прошлого года на нее упал софит.

"Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мою коленку. Никогда такой боли не ощущала, — рассказывала позже актриса.

Тогда она отказалась от интервью, мотивировав это тем, что ей не на кого было оставить своего кота Фила, однако некоторое время после этого случая у нее появились признаки деменции.

Светличная прославилась на весь Советский Союз после эпизодической роли в комедии "Бриллиантовая рука". Фраза "Не виноватая я, он сам ко мне пришел!", которую произносит ее героиня, стала афоризмом, а саму актрису назвали первым секс-символом СССР.

[ + – ] Эпизод из "Бриллиантовой руки", сделавший Светлану Светличную секс-символом СССР

Так сложилось, что Светличная стала заложницей этой роли, закрывшей ей дорогу в такие серьезные проекты как "Война и мир", "Анна Каренина" и другие картины.

Напомним, в Сочи появился памятник героям "Бриллиантовой руки".