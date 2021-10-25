Актриса Світлана Світлична безвісті зникла в Москві

Світлична не виходить на зв'язок із рідними з 21 жовтня, і за місцем проживання її не знайшли.

81-річна радянська та російська кіноактриса Світлана Світлична не виходить на зв'язок із 21 жовтня, і 24 жовтня її родичі звернулися в поліцію із заявою про зникнення жінки, пише "МК".

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Спершу про зникнення Світличної правоохоронці дізналися від родички актриси, за словами якої, зв'язок зі Світланою вона втратила 22 жовтня. Пізніше з аналогічною заявою в поліцію звернувся й син знаменитості Олексій, уточнивши, що його мати зникла ще 21 жовтня, і її немає в її квартирі на Прогонному проїзді.

[ + – ] Світлана Світлична Фото: Соцсети

Родичі уточнили, що в актриси — серйозні проблеми з головою, які почалися після того, як на зйомках інтерв'ю влітку минулого року на неї впав софіт.

"Пишемо інтерв'ю, і тут мене пронизує моторошний біль. Мені на голову падає установка, на якій тримається софіт. Удар пройшов по дотичній. Основний удар припав на моэ коліно. Ніколи такого болю не відчувала", — розповідала пізніше актриса.

Тоді вона відмовилася від інтерв'ю, мотивувавши це тим, що їй нема на кого було залишити свого кота Філа, проте деякий час після цього випадку в неї з'явилися ознаки деменції.

Світлична прославилася на весь Радянський Союз після епізодичної ролі в комедії "Діамантова рука". Фраза "Не винна я, він сам до мене прийшов!", яку вимовляє її героїня, стала афоризмом, а саму актрису назвали першим секс-символом СРСР.

[ + – ] Епізод із "Діамантової руки", який зробив Світлану Світличну секс-символом СРСР

Так склалося, що Світлична стала заручницею цієї ролі, що закрила їй дорогу в такі серйозні проекти як "Війна і мир", "Анна Кареніна" й інші картини.

Нагадаємо, в Сочі з'явився пам'ятник героям "Діамантової руки".