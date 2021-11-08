"Я первой решилась на поцелуй". Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о главном поцелуе их жизни

В Украине часто именно женщина в любви чаще проявляет инициативу. И в семье примы-балерины Национальной оперы Екатерины Кухар и ее супруга — премьера Нацоперы и продюсера Александра Стоянова так и произошло. Об этом они сами рассказали Фокусу.

Е. К.: Я была барышня, избалованная мужским вниманием. Догадывалась, что ему нравлюсь, но, думаю, будут гастроли, начнет ко мне подкатывать. Он ухаживал, как настоящий джентльмен: носил чемоданы, на ужины приглашал, массировал ноги после спектакля — идеальный друг. Так продолжалось долго. Сидим рядом, смотрим фильм и… никаких поползновений с его стороны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

А. С.: Был момент, когда я устроил намек на поползновение, но почувствовал легкий морозец. Тогда понял, что этот вариант не работает, пришлось брать измором. Но получилось так, что я настолько неплохо себя зарекомендовал в тот период, что Катя решила: "Если он мне не достанется, значит, может достаться кому-то другому". Включился собственнический инстинкт.

Е. К.: А я думала: "Я вообще ему нравлюсь как женщина?" И первой решилась на поцелуй. Мы были на море. У меня уже был спортивный интерес — пан или пропал! Только потом, когда я хорошо узнала Сашу, поняла, насколько ему тяжело далась такая выдержка. Он ответил на поцелуй и сам вздохнул с облегчением".

Полная версия интервью звездной пары здесь.