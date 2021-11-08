"Я першою зважилася на поцілунок". Катерина Кухар і Олександр Стоянов розповіли про головний поцілунок їхнього життя

В Україні часто саме жінка в коханні найчастіше виявляє ініціативу. І в сім'ї прими-балерини Національної опери Катерини Кухар і її чоловіка — прем'єра Нацопери та продюсера Олександра Стоянова так і сталося. Про це вони самі розповіли Фокусу.

Є. К.: Я була панночка, розпещена чоловічою увагою. Здогадувалася, що йому подобаюся, але, думаю, будуть гастролі, почне до мене залицятися. Він це робив, як справжній джентльмен: носив валізи, на вечері запрошував, масажував ноги після вистави — ідеальний друг. Так тривало довго. Сидимо поряд, дивимось фільм і… ніяких намірів із його боку.

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А. С.: Був момент, коли я влаштував натяк на спробу, але відчув легкий морозець. Тоді зрозумів, що цей варіант не працює, довелося брати змором. Але вийшло так, що я настільки непогано зарекомендував себе в той період, що Катя вирішила: "Якщо він мені не дістанеться, значить, може дістатися комусь іншому". Включився власницький інстинкт.

Е. К.: А я думала: "Я взагалі йому подобаюся як жінка?" І першою наважилася на поцілунок. Ми були на морі. У мене вже був спортивний інтерес – пан або пропав! Тільки потім, коли я добре дізналася Сашка, зрозуміла, наскільки йому важко далася така витримка. Він відповів на поцілунок і сам зітхнув із полегшенням.

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