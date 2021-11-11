Дольф Лундгрен: "За украинскими фильмами большое будущее"

Новая украинская кинокомпания Smart Movie готова снять Дольфа Лунгрена в главной роли в вестерне "Проклятый мир".

В планах новой украинской кинокомпании Smart Movie, которую основали актер Владимир Горянский и продюсер Виктор Сокуренко, снять несколько картин в разных жанрах и продвигать их на Запад.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В числе прочего — фильм ужасов "Приложение" и постапокалипсический вестерн "Проклятый мир", где согласие на главную роль дал Дольф Лундгрен, американо-шведская звезда боевиков.

Актер связался по скайпу с гостями презентации Smart Movie и сообщил: "За украинскими фильмами большое будущее. Мы с вами готовы снять отличный боевик. В противном случае, Виктор, вам не поздоровится!"

Фокус поинтересовался у Виктора Сокуренко, к которому обращался актер, каков гонорар звезды.

"Извините, но сумму пока не могу озву­чить", — развел руками продюсер. Зато сообщил, что шесть фильмов планируют снять в течение года — по два месяца на ленту. Запускать в прокат их собираются сразу, разве что карантины помешают. "Во время локдаунов мы, конечно, не станем устраивать премьер, будем стоять на паузе", — говорит Сокуренко.

Насколько успешной станет вся эта затея, кажущаяся в украинских реалиях слегка безбашенной, покажут время и главным образом то, как пойдет первый фильм Smart Movie, у которого даже название под стать — "Психи на свободе". Однако в масштабе задуманного организаторам не откажешь.

Полная версия текста о презентации Smart Movie здесь.