Дольф Лундгрен: "За українськими фільмами велике майбутнє"

Нова українська кінокомпанія Smart Movie готова зняти Дольфа Лунгрена в головній ролі у вестерн "Проклятий світ".

У планах нової української кінокомпанії Smart Movie, яку заснували актор Володимир Горянський і продюсер Віктор Сокуренко, зняти кілька картин у різних жанрах і просувати їх на Захід.

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Серед іншого — фільм жахів "Додаток" і постапокаліпсичний вестерн "Проклятий світ", де згоду на головну роль дав Дольф Лундгрен, американсько-шведська зірка бойовиків.

Актор зв'язався скайпом із гостями презентації Smart Movie і повідомив: "За українськими фільмами велике майбутнє. Ми з вами готові зняти чудовий бойовик. Інакше, Вікторе, вам не поздоровиться!"

Фокус поцікавився у Віктора Сокуренка, до якого звертався актор, який гонорар зірки.

"Вибачте, але суму поки що не можу озвучити, — розвів руками продюсер. Натомість повідомив, що шість фільмів планують зняти протягом року по два місяці на стрічку. Запускати у прокат їх збираються одразу, хіба що карантини завадять. — Під час локдаунів ми, звичайно, не влаштовуватимемо прем'єр, стоятимемо на паузі", — каже Сокуренко.

Наскільки успішною стане вся ця затія, що здається в українських реаліях злегка дикою, покажуть час і головним чином те, як піде перший фільм Smart Movie, у якого навіть назва під стать — "Психи на свободі". Однак у масштабі задуманого організаторам не відмовиш.

Повна версія тексту про презентацію Smart Movie тут.