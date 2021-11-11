Костел св. Николая в Киеве будет передан Римско-Католической церкви 1 июня 2022 года

До этого времени Дом органной и камерной музыки Украины, который пользовался костелом совместно с религиозной общиной, вынужден будет найти себе новое помещение.

Костел святого Николая в Киеве передадут религиозной общине Римско-Католической Церкви 1 июня 2022 года. Об этом говорится на Facebook-странице общины костела св. Николая.

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В посте указано, что на сегодняшний день существует договоренность между религиозной общиной и Министерством культуры и информационной политики Украины относительно графиков выполнения противоаварийных работ в костеле, большинство из которых уже завершены.

Согласно договоренности, Минкультуры подготовит всю необходимую документацию для составления договора передачи помещения костела религиозной общине св. Николая. В свою очередь, община обязуется соблюдать условия Закона Украины "Об охране культурного наследия", как пользователь памятника культуры национального значения.

"Залогом наших надежд на восстановление справедливости является проявление доброй воли власти, направленное на возвращение костела его первоочередной функции, а именно проведения богослужений и религиозных обрядов", — говорится в сообщении.

Теперь до 1 июня следующего года Дом органной и камерной музыки Украины, который пользовался костелом совместно с религиозной общиной, вынужден будет найти себе новое помещение, а Минкультуры обязуется ему в этом всесторонее содействовать. Однако, как уверяют сотрудники организации, новое помещение для любителей органной музыки будет найти непросто, поскольку костел св. Николая, был единственным местом в Киеве, где орган мог звучать "правильно".

Распоряжение о передачи костела св. Николая Римско-Католической Церкви в безвозмездное пользование подписал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 сентября 2021 года, после соответствующего заявления со стороны Всеукраинского Совета Церквей. В заявлении Совета было отмечено, что костел должен был быть передан католической общине согласно Указа Президента Украины № 329 от 18.08.2020.

Напомним, что 3 сентября в костеле святого Николая произошел пожар, в результате которого, был значительно поврежден уникальный орган, который был изготовлен в конце 1980-х годов чешской компанией Rieger-Kloss в городе Крнов. Серьезного ущерба от пожара удалось избежать, в силу оперативных действий спасателей, выехавших на место пожара.