Костел св. Миколи в Києві буде передано Римо-Католицькій церкві 1 червня 2022 року

До цього часу Будинок органної та камерної музики України, який користувався костелом спільно з релігійною громадою, мусить знайти собі нове приміщення.

Костел святого Миколая в Києві передадуть релігійній громаді Римо-Католицької Церкви 1 червня 2022 року. Про це йдеться на Facebook-сторінці громади костелу св. Миколи.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У пості зазначено, що на сьогодні існує домовленість між релігійною громадою та Міністерством культури та інформаційної політики України щодо графіків виконання протиаварійних робіт у костелі, більшість із яких уже завершено.

Згідно з домовленістю, Мінкультури підготує всю необхідну документацію для укладання договору передачі приміщення костелу релігійній громаді св. Миколи. У свою чергу, громада зобов'язується дотримуватись умов Закону України "Про охорону культурної спадщини" як користувач пам'ятки культури національного значення.

"Запорукою наших надій на відновлення справедливості є прояв доброї волі влади, спрямований на повернення костелу його першочергової функції, а саме проведення богослужінь і релігійних обрядів", — йдеться в повідомленні.

Тепер до 1 червня наступного року Будинок органної та камерної музики України, який користувався костелом спільно з релігійною громадою, змушений буде знайти собі нове помешкання, а Мінкультури зобов'язується йому в цьому всебічно сприяти. Однак, як запевняють співробітники організації, нове приміщення для аматорів органної музики знайти непросто, оскільки костел св. Миколи був єдиним місцем у Києві, де орган міг звучати "правильно".

Розпорядження про передачу костелу св. Миколи Римо-Католицькій Церкві в безоплатне користування підписав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 7 вересня 2021 року, після відповідної заяви з боку Всеукраїнської Ради Церков. У заяві Ради було зазначено, що костел мав бути переданий католицькій громаді згідно з Указом Президента України № 329 від 18.08.2020.

Нагадаємо, що 3 вересня в костелі святого Миколая сталася пожежа, внаслідок якої було значно пошкоджено унікальний орган, який був виготовлений наприкінці 1980-х років чеською компанією Rieger-Kloss у місті Крнов. Серйозної шкоди від пожежі вдалося уникнути через оперативні дії рятувальників, які виїхали на місце пожежі.